堵車費計畫通過 華埠居民怒批搶劫

大都會運輸署投票通過堵車費計畫，明年1月5日起徵。(記者曹馨元╱攝影)

18日，大都會運輸署(MTA )以12票對1票表決通過堵車費 計畫。該計畫將階段性實施，於明年1月5日起徵收，進入曼哈頓60街以南收費區域的私家車將被收費9元，每天收費一次，此後每三年漲價一次，到2031年重新達到每車次15元的標準。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，堵車費回歸「對MTA意義重大」；根據原有計畫，MTA將利用堵車費收入填補價值150億元的財政漏洞，並將其用於融資計畫以籌集未來的資金。

利博也辯稱，堵車費將減少曼哈頓的交通擁堵情況。他表示，每天有平均14萬3000人開車進入位於曼哈頓60街以南的堵車費徵收區，但搭公車的人數高達650萬，因此駕駛者、公車乘客和企業都將從中受益，「如果你能節省10、20甚至30分鐘，你的時間就是金錢」。

家在皇后區且在曼哈頓下城上班的劉先生，平均每月開車經過堵車費徵收區四次，他認為，一旦堵車費開始徵收，自己肯定會更少開車到曼哈頓下城，「負擔不起，不想白白掏這個錢」。而對於利博所宣稱的，通過堵車費達到交通擁堵減輕及籌資修繕地鐵的長期效益，劉先生則表示，市民不應改為MTA的資金漏洞買單，「MTA在我這裡的信用已經破產了」，劉先生對於地鐵系統日後的改善也持「悲觀觀望的態度」。

華埠 商改區執行總監陳作舟則認為，堵車費帶來的影響喜憂參半。他指出，華埠周邊隧道、大橋多，如堅尼路(Canal St)這樣的主幹道長期車輛密集，因此導致華埠空氣質量極差，不幸患肺癌的居民比例也相對較高，所以堵車費導致的車流量降低或能改善華埠的空氣質量。但同時，他也認為堵車費無異是為居民和到訪華埠的遊客造成經濟負擔，「還好暫時不是15塊錢」。