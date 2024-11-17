哈德遜河水溫升高 破壞生態系統

研究表明哈德遜河水溫升高，已破壞生態系統。(記者劉梓祁╱攝影)

據哈德遜河基金會發布的「河口現狀」(State of the Estuary)新報告顯示，紐約市 旁153哩長的哈德遜河(Hudson River)河口儘管水質有所改善，但其豐富的生態系統仍在急劇衰退中；其中，從紐約港到上州 的水道區域溫度，在過去20年內上升了多達兩度，這一增長速度是每十年海洋溫度升幅的五倍。

報告作者斯蒂內特(Isabelle Stinnette)說，調查顯示幾乎每個港口河口的水體溫度都在上升，甚至是哈德遜河更上游的監測站也有此趨勢，而溫度上升已對野生動物產生重大影響。

大西洋州海洋漁業委員會在2009年評估為「良好」的馬蹄蟹種群，最近被降級為「較差」。根據報告，在皇后區 旁的牙買加灣(Jamaica Bay)，其馬蹄蟹的生存率是大西洋沿岸所有種群中最低的。

非營利組織「Riverkeeper」的政策規畫主管沙普利(Dan Shapley)表示，水溫的持續上升將影響更多物種，並可能導致水質變化，使水域對魚類的生存更不友好，因溫暖水體中的溶解氧水平不會達到所需水平。

報告還指出，超過半個世紀前，河口的商業捕撈量是如今的100倍，而如今疾病、捕獲、棲息地喪失和水質不佳是魚類數量未能增加的主要原因，魚類種群數量已趨於平穩。沙普利指出，大西洋鱈魚和虹鱒魚等冷水魚類已不再棲息於河口中。

根據報告，在過去30年中，河口的水下植被減少了約一半，如鰻草等關鍵物種已在當地絕跡。儘管如此，從2003年起，哈德遜河河口水中垃圾量已減少一半，從當年的1200萬磅減少到2023年的600萬磅。

哈德遜河全長315哩，起源於阿迪朗達克(Adirondack)山脈，流經哈德遜河谷，最終在紐約港注入大西洋，河流中混合的海水與淡水隨潮汐變化，形成多樣化的生態系統，禿鷹和其他鳥類以超過200種魚類為食。然而過去20年間海平面上升和土地利用，導致河口濕地減少超過80%。