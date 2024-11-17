公廁太少 日落公園華人隨地便溺惹怨

根據日落公園官方網站，地圖標示唯一的公廁位在5大道與6大道之間交44街口處，距離游泳池東北角約0.2英哩，步行需5分鐘時間。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 為當地華社居民最主要的集會場所，時常可見長者在此散步、下棋與談天，可謂是社區後花園；然而，近日卻有民眾驚見公園游泳池東北側一處，群聚下棋的居民為快速解決生理需求，時常朝著該區中央樹叢與牆角就地便溺。

日落公園同為家長帶小孩玩樂與騎腳踏車的放風處，卻不時看見有人隨地便溺，親子互助會的黃妮可表示，許多布碌崙的公園與校園都有類似問題，除破壞市容與華人 形象外，公共場所隨地方便也有公然猥褻之嫌，讓家長不敢帶小孩去公園。她表示，基礎建設之外，居民自身素養也須加強，才能改善社區生活環境。

根據日落公園官方網站，地圖標示唯一的公廁位在5大道與6大道之間交44街口處，距離游泳池東北角約0.2英哩，步行需5分鐘時間，經常來公園跳廣場舞的黃女士表示，公園廁所不只遠，女廁三間有兩間都故障無法使用，對使用公園的民眾帶來許多不便。

據每天都會來公園的民眾表示，平日華裔居民多聚集在公園另一側下棋談天，而當冬季天寒時，大家便會為躲避強風而來到7大道與41街交口的游泳池，但此處卻離廁所更加遙遠。

已在8大道擔任義工超過六年的盧彪表示，義工團隊注意到此問題已有段時日，尤其公園是許多華社居民的「第二個家」，此舉已影響社區形象。但他也表示，由於來公園休憩的長輩多年事已高，難以長時間忍耐小便需求，且雖然夏天廁所開放至晚上8時，但冬季廁所則縮短至下午4時就關閉，導致夜間來公園散步的民眾無公廁可用。

他透露，游泳池旁的廁所離民眾僅數步之遙，但隨著冬季游泳池關閉，廁所也不再開放使用；想要使用相鄰運動中心的廁所，卻因沒有專屬的身分證而被拒之門外，一度有民眾因在此小便而被上銬，長者也相當無奈，不知該如何解決如廁需求。