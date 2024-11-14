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紐約「堵車費」捲土重來 明年1月開收 降至9元

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

紐約共和黨人 呼籲川普終止堵車費

記者范航瑜、胡聲橋╱紐約報導
堵車費計畫曾在6月的被州長霍楚 (Kathy Hochul)「無限期暫停」，但又在大選結束後重新提上日程，再度引發反對聲浪。圖為曼哈頓下城世界貿易中心。(記者范航瑜╱攝影)
堵車費計畫曾在6月的被州長霍楚 (Kathy Hochul)「無限期暫停」，但又在大選結束後重新提上日程，再度引發反對聲浪。圖為曼哈頓下城世界貿易中心。(記者范航瑜╱攝影)

紐約州多名共和黨國會眾議員日前聯署致信川普，懇求他在明年1月上任後，廢止曼哈頓的堵車費計畫。該計畫曾在6月的被州長霍楚 (Kathy Hochul)「無限期暫停」，但又在大選結束後重新提上日程，再度引發反對聲浪。

該聯名信由眾議員勞樂(Mike Lawler)、瑪麗奧(Nicole Malliotakis) 和加爾巴里諾(Andrew Garbarino)等人聯署。信中請求川普「承諾在其上任後徹底終止這項『荒謬』的堵車費政策」。信中指出，堵車費計畫象徵著霍楚等政客的「過度干預」，是「壓迫性稅收」的一部分，宣稱是為了減輕堵車與汙染，其實目的是為大都會運輸署(MTA)籌措經費，「這是對紐約家庭、工人和偏遠地區居民的一項新稅，忽視了來自各界的強烈反對，將MTA財務重擔轉嫁給公眾。」

信中還表示，儘管MTA聲稱財務困難，但每年因逃票損失逾7億元，同時多個項目經費常超出預算；議員們還指責拜登政府通過縮短環境評估程序，來推動堵車費的實施，進一步加速計畫進程。

瑪麗奧表示，她與川普談過堵車費問題，川普認為這會損害紐約市的警局，會傷害辛勤工作的紐約人。她呼籲大家一定要堅持到1月20日川普上任，與此同時，她會設法從聯邦的角度，從立法和法律兩方面來尋找阻止徵收的辦法。

堵車費支持者則指出，依據2019年紐約州議會和前州長葛謨(Andrew Cuomo)批准的法案，霍楚有執行堵車費政策的義務。

川普團隊則拒絕對該信做出回應，但川普本人於5月曾明確表態：「我上任第一周就要終結堵車費！」他曾在社媒平台上發文稱，堵車費將導致紐約市人口流失，並呼籲該政策「早日被取消」。

瑪麗奧(Nicole Malliotakis，圖中發言者)等共和黨籍的國會眾議員...
瑪麗奧(Nicole Malliotakis，圖中發言者)等共和黨籍的國會眾議員，日前在維拉扎諾大橋(Verrazzano Bridge)集會，呼籲廢除曼哈頓堵車費計畫。(瑪麗奧辦公室提供)

堵車費 川普 霍楚

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