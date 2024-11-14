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川普回鍋 紐約市主計長憂通膨加劇

記者許君達／紐約報導
川普回鍋在即，市主計長蘭德發布報告示警川普預期政策對紐約可能造成的衝擊與影響。(記者許君達／攝影)
川普回鍋在即，市主計長蘭德發布報告示警川普預期政策對紐約可能造成的衝擊與影響。(記者許君達／攝影)

市主計長蘭德(Brad Lander)日前發布報告並於13日舉辦記者會，分析評估了川普重新執政後，他所主張的一些政策將對紐約市經濟等方面可能帶來的衝擊，報告指出，根據川普的競選承諾，通貨膨脹程度將在未來繼續大增，福利體系或受影響，且總計有60萬紐約人，在川普上台後可能面臨被驅逐的風險。

對於普通選民最為關注的稅收與通貨膨脹問題，這份報告概括指出，根據川普的競選承諾，大幅增加關稅會將成本負擔轉嫁到普通消費者的頭上，大規模驅逐行動則將導致勞動力短缺，這兩者均是通膨程度未來繼續大增的重要推手。此外，川普推行的減稅計畫，也精準服務於20%最富有的人群。

在公共福利方面，報告指出，紐約市2025財年超過1100億元的預算中，有79億2000萬元來自聯邦撥款，占總預算額度的7%。其中，用於公立學校、市立大學(CUNY)和兒童早教項目的聯邦資金有35億元，其他聯邦資金的主要投入方向，還包括保障性住房及遊民所以及公共醫療體系。此外，紐約市內有超過100萬享受白卡、糧食券以及社安金的居民，還有大約4萬6000名聯邦機構雇員。

在保守派主張削減財政開支和公共福利的背景下，這些領域及相關市民，都可能受到川普政府及其政策的影響。蘭德的報告還引述新聞報導的內容稱，已被川普任命為「政府效率部」部長的馬斯克，宣稱將削減總計2兆元的聯邦總預算，占現有總預算的接近三分之一。

在移民方面，報告援引2022年的數據，稱紐約市當時約有40萬居民屬無證狀態，占總人口的5%。再加上最近兩年湧入的約20萬無證客，總計有60萬紐約人在川普上台後可能面臨被驅逐的風險。而在這些無證居民中，勞動力參與率高達80.7%，在保障紐約基本城市運轉功能的行業中，無證居民在建築業和食品及餐飲服務業中從業者，占比超過30%。

報告還指出，紐約作為一個國際化的城市，經濟高度依賴人才和資金流動。如果川普政府在聯邦層面大力推行保守的經濟和社會政策，紐約市對於科技與創意方面的高品質人才和企業的吸引力將會增加。不過，聯邦如大力限縮合法移民，紐約則需要承受更大的負面影響。

此份報告評估的信息源主要來自川普的保守派政治盟友所提出的「2025計畫」，該計畫描繪了川普重新執政後，保守派理想中的執政路線，其中包括全面實行墮胎禁令、廢除教育部等。不過，川普在競選時否認自己與這項計畫有聯繫。

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