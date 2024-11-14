川普回鍋 紐約市主計長憂通膨加劇
市主計長蘭德(Brad Lander)日前發布報告並於13日舉辦記者會，分析評估了川普重新執政後，他所主張的一些政策將對紐約市經濟等方面可能帶來的衝擊，報告指出，根據川普的競選承諾，通貨膨脹程度將在未來繼續大增，福利體系或受影響，且總計有60萬紐約人，在川普上台後可能面臨被驅逐的風險。
對於普通選民最為關注的稅收與通貨膨脹問題，這份報告概括指出，根據川普的競選承諾，大幅增加關稅會將成本負擔轉嫁到普通消費者的頭上，大規模驅逐行動則將導致勞動力短缺，這兩者均是通膨程度未來繼續大增的重要推手。此外，川普推行的減稅計畫，也精準服務於20%最富有的人群。
在公共福利方面，報告指出，紐約市2025財年超過1100億元的預算中，有79億2000萬元來自聯邦撥款，占總預算額度的7%。其中，用於公立學校、市立大學(CUNY)和兒童早教項目的聯邦資金有35億元，其他聯邦資金的主要投入方向，還包括保障性住房及遊民所以及公共醫療體系。此外，紐約市內有超過100萬享受白卡、糧食券以及社安金的居民，還有大約4萬6000名聯邦機構雇員。
在保守派主張削減財政開支和公共福利的背景下，這些領域及相關市民，都可能受到川普政府及其政策的影響。蘭德的報告還引述新聞報導的內容稱，已被川普任命為「政府效率部」部長的馬斯克，宣稱將削減總計2兆元的聯邦總預算，占現有總預算的接近三分之一。
在移民方面，報告援引2022年的數據，稱紐約市當時約有40萬居民屬無證狀態，占總人口的5%。再加上最近兩年湧入的約20萬無證客，總計有60萬紐約人在川普上台後可能面臨被驅逐的風險。而在這些無證居民中，勞動力參與率高達80.7%，在保障紐約基本城市運轉功能的行業中，無證居民在建築業和食品及餐飲服務業中從業者，占比超過30%。
報告還指出，紐約作為一個國際化的城市，經濟高度依賴人才和資金流動。如果川普政府在聯邦層面大力推行保守的經濟和社會政策，紐約市對於科技與創意方面的高品質人才和企業的吸引力將會增加。不過，聯邦如大力限縮合法移民，紐約則需要承受更大的負面影響。
此份報告評估的信息源主要來自川普的保守派政治盟友所提出的「2025計畫」，該計畫描繪了川普重新執政後，保守派理想中的執政路線，其中包括全面實行墮胎禁令、廢除教育部等。不過，川普在競選時否認自己與這項計畫有聯繫。
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