42比8 房東須承擔仲介費 紐約市議會壓倒性通過

在歷經多年的推拉後，紐約市議會13日以42比8的壓倒性投票通過法案，要求房東承擔仲介費。(記者范航瑜／攝影)

在歷經多年的推拉後，紐約市 議會13日以42比8的壓倒性投票通過法案，要求房東 承擔仲介費。對此華人租客叫好，房東憂心，但兩個群體均認為該法案或將造成仲介費轉嫁到房租上。

該法案名為「公平公寓租賃費用法案」(Fairness in Apartment Rental Expenses)，由布碌崙(布魯克林)市議員奧賽(Chi Osse)提出，要求房東必須支付刊登出租房源的仲介費。此外，法案還要求仲介在簽約前須向租戶清楚說明所有費用明細。

據市議會數據，超過半數的紐約市家庭需支付收入的三成以上來支付房租，而租房過程中的額外開銷更進一步增加了這一負擔，包括首月房租、保證金、信用報告費、背景調查費，以及業主聘請的房地產仲介費用。這些仲介費根據市場情況而定，從一個月的租金 到全年租金的15%不等。今年1月至9月期間，紐約市新租戶的平均前期費用已接近1萬3000元，創下自2010年有紀錄以來的新高。

唐人街住客協會(CAAAV)許爾珊表示這一結果無疑值得慶祝。「地產商終於在仲介費之戰中敗下陣來。」但同時她也提到，紐約房地產委員會(Real Estate Board of New York)、房東團體及市長亞當斯(Eric Adams)的威脅仍不容小覷，「我們可以預見，房東會藉由提高租金來轉嫁這筆費用，這意味著保障租金穩定的工作比以往更加重要。」

據市議會數據，超過半數的紐約市家庭需支付收入的三成以上來支付房租，而租房過程中的額外開銷更進一步增加了這一負擔。(記者范航瑜／攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)在記者會上也表示，擔心這筆費用最終還是將轉嫁到房租上。紐約小房東協會主席何德鄰此前接受本報採訪，評價這一法案是「好心做壞事的又一例」，認為由房東支付仲介費，只會讓他們輕易將這一費用轉嫁到租金上。何德鄰還認為，無需負擔仲介費會鼓勵租客更頻繁地搬家，對有意長期租借房源的房東來說不利。

紐約市是美國少數幾個允許房東將仲介費轉嫁給租戶的城市之一。2020年，州議會通過了一系列租戶保護法後，州府首度嘗試禁止強制性仲介費。然而這項禁令剛上路僅數周，便被紐約房地產委員會提起訴訟挑戰，最終法院裁定撤銷禁令。此前在2023年6月，奧賽再次提出「公平公寓租賃費用法案」，但也未獲進展。