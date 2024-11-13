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市議會提強制裝空調、重罰逼遷 部分華人房東不滿

記者范航瑜／紐約報導
市議會住房與建設委員會12日召開公聽會，討論八項擬加強租客權益保護的新提案，涵蓋強制裝空調、加重非法逼遷罰則等。(記者范航瑜／攝影)
市議會住房與建設委員會12日召開公聽會，討論八項擬加強租客權益保護的新提案，涵蓋強制裝空調、加重非法逼遷罰則等。(記者范航瑜／攝影)

市議會住房與建設委員會12日召開公聽會，討論八項擬加強租客權益保護的新提案，涵蓋強制裝空調、加重非法逼遷罰則等，或將給房東帶來額外成本，引發部分華人房東不滿。

本次聽證會上的多項提案都為重提，引人注目的是今年夏天提出的一項提案。據提案，房東須在每年6月15日至9月15日間，當室外溫度達到或超過82度時，確保室內溫度不超過78度。租客若遇到室內溫度超標問題，可向住房保護與發展局(HPD)舉報，經市府檢查後確認業主違規，將面臨每日350至1250元不等的罰款。

目前紐約市對冬季「供暖季節」設有最低溫度規定，但對夏季的室內最高溫度尚無限制。公平住房聯合教會政策主任胡安行(Whitney Hu)在公聽會上發言稱，缺乏空調可能對租戶造成致命風險。「住房是基本人權，房東無權凌駕法律之上，」她表示。

目前紐約市對冬季「供暖季節」設有最低溫度規定，但對夏季的室內最高溫度尚無限制。(...
目前紐約市對冬季「供暖季節」設有最低溫度規定，但對夏季的室內最高溫度尚無限制。(本報檔案照)

紐約小房東代表陳鴻耀對此表示：「紐約出這麼多保護租客的提案，有出過一條是保護小房東利益的嗎？」據他介紹，空調問題遠比想像中複雜。「如果都保持78度，有的人可能覺得太冷，有人又覺得耗電費錢把空調關了，房間氣溫升高，這又該誰來承擔？」

陳鴻耀表示，疫情後各類開支暴漲，光是冬季供暖每個月就能花掉數百元，房東已「不堪重負。」該提案今年夏天剛提出時，家住法拉盛的王小姐也表示，擔心如果房東被迫安裝空調，成本最終會轉嫁到租客身上。此外還有分析指出，空調提案還與97號地方法的碳排放削減有所衝突。

公平住房聯合教會政策主任胡安行(Whitney Hu)在公聽會上發言稱，缺乏空調...
公平住房聯合教會政策主任胡安行(Whitney Hu)在公聽會上發言稱，缺乏空調可能對租戶造成致命風險。(記者范航瑜／攝影)

公聽會上也討論了非法逼遷等議題。第623號提案則擬將非法逼遷的最高罰款從1萬元提高至2萬元，還擬禁止那些涉及非法逼遷的大房東參與稅收抵免等優惠計畫。曼哈頓法律服務處(Manhattan Legal Services)住房部律師黃斯坦利(Stanley Wong，音譯)表示，委員會應審慎考慮該禁令的影響。「這項禁令可能對數十個開發項目帶來意想不到的負面影響。我們敦促議會尋求罰款以外的選擇。」

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