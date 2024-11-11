我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

醜聞前議員 擬回歸曼哈頓下城參選

記者許君達／紐約報導
因性醜聞纏身而遠離政壇多年的前國會眾議員韋納表示有意重回政壇，參選曼哈頓下城市議員。(歐新社)
因性醜聞纏身而遠離政壇多年的前國會眾議員韋納表示有意重回政壇，參選曼哈頓下城市議員。(歐新社)

曾因性醜聞而被迫遠離政壇超過10年的前紐約州國會眾議員韋納(Anthony Weiner)，日前在廣播節目中透露，他正考慮明年加入位於曼哈頓下城的市議會第二選區議員選舉。

根據媒體報導，韋納1990年代進入政壇後，曾作為現任國會參議員、參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的弟子，先後擔任過市議員、後又順利進入國會。然而，韋納2011年被曝與多名女性、其中甚至包括未成年女性，發生性醜聞，因而被迫辭職。2013年，韋納試圖參選市長，但又因新的性醜聞而打道回府。2017年，他又因與未成年女性發生性關係而被判囚21個月。

韋納的前妻為2016年民主黨總統候選人喜來莉．柯林頓(Hilary Clinton)的競選助手，聯邦探員當年在調查韋納時，在他的電腦內意外發現證據，加劇了後來直接導致喜來莉敗選的「電郵門」事件的衝擊力。他自己也在節目中坦承，他惹出的這些大麻煩，讓他很難得到民主黨內的支持，但他認為，目前紐約民主黨在處理犯罪、遊民、住房短缺等問題時做得不夠好。

而在大選完敗後，他對於民主黨的競選策略和執政能力更加憂慮，這促使他開始考慮重出政壇。韋納表示，「我們民主黨人現在似乎總是帶著圖書館的書去參加白刃戰。」

韋納考慮參選的市議會選區位於曼哈頓下城東部，緊鄰華埠，區內亦有部分華人社區。該區現任議員利華娜(Calina Rivera)八年任期即將屆滿，明年不能尋求連任。利華娜留下的席位目前在民主黨內面臨激烈角逐，其中實力最強的參選者當數現任州眾議員愛潑斯坦(Harvey Esptein)，此外還包括曼哈頓第三社區委員會主席戈迪約(Andrea Gordillo)和副主席巴楚(Sarah Batchu)。

對於韋納的加入意向，戈迪約指責其為「華府的失敗政客利用我們社區的困境重振自己的政治生涯」，並強調在川普重新當選總統後，本社區需要更強力且進步的代表來捍衛自己的價值觀。

民主黨 曼哈頓 眾議員

上一則

皇后區手機店老闆勞力士被搶 雙腿遭槍擊

下一則

洛克斐勒中心聖誕樹運抵紐約 吸引民眾遊客目光
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

日本國民民主黨主席玉木雄一郎認外遇道歉 是否去職受矚

日本國民民主黨主席玉木雄一郎認外遇道歉 是否去職受矚
日本國會11日選首相 石破茂可能獲小黨支持保住大位

日本國會11日選首相 石破茂可能獲小黨支持保住大位
傳民主黨想提新人 自由派大法官薩多馬友無意提前退休

傳民主黨想提新人 自由派大法官薩多馬友無意提前退休
民主黨慘敗改變權力版圖 藍州諸侯崛起 擘畫「防川區」

民主黨慘敗改變權力版圖 藍州諸侯崛起 擘畫「防川區」

熱門新聞

華埠東百老匯發生命案，華男遭捅死橫屍超市前。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

2024-11-07 17:53
市府發言人表示，市長亞當斯已決定計畫結束給無證客發放借記卡的試點計畫。(美聯社)

無證客4口之家每周發$350…紐約市府叫停

2024-11-08 14:15
前往尼加拉瀑布旅遊巴翻覆，致近30人受傷、州際公路部分關閉。(取自州警辦公室)

從紐約出發 前往尼加拉瀑布旅遊巴士翻覆 近30傷

2024-11-07 11:33
雖然亞當斯表示，川普推行的大規模遣返不會在紐約市發生，但部分華人走線客仍感到憂心。(美聯社)

紐約市長：選後無大規模遣返 華人走線客仍憂

2024-11-08 06:43
皇后地區檢察官凱茲6日宣布，經過調查和法庭審理，租霸萬亨特已經認罪，將被判刑，並須賠償房主。圖為涉案房源。(取自Zillow)

紐約皇后區租霸訴房東 自己反遭判刑還要賠錢

2024-11-07 13:14
林里東到亞總會求助。(亞總會提供)

攔阻吃霸王餐者 布魯克林華裔外賣郎遭報復

2024-11-07 14:27

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使