醜聞前議員 擬回歸曼哈頓下城參選
曾因性醜聞而被迫遠離政壇超過10年的前紐約州國會眾議員韋納(Anthony Weiner)，日前在廣播節目中透露，他正考慮明年加入位於曼哈頓下城的市議會第二選區議員選舉。
根據媒體報導，韋納1990年代進入政壇後，曾作為現任國會參議員、參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的弟子，先後擔任過市議員、後又順利進入國會。然而，韋納2011年被曝與多名女性、其中甚至包括未成年女性，發生性醜聞，因而被迫辭職。2013年，韋納試圖參選市長，但又因新的性醜聞而打道回府。2017年，他又因與未成年女性發生性關係而被判囚21個月。
韋納的前妻為2016年民主黨總統候選人喜來莉．柯林頓(Hilary Clinton)的競選助手，聯邦探員當年在調查韋納時，在他的電腦內意外發現證據，加劇了後來直接導致喜來莉敗選的「電郵門」事件的衝擊力。他自己也在節目中坦承，他惹出的這些大麻煩，讓他很難得到民主黨內的支持，但他認為，目前紐約民主黨在處理犯罪、遊民、住房短缺等問題時做得不夠好。
而在大選完敗後，他對於民主黨的競選策略和執政能力更加憂慮，這促使他開始考慮重出政壇。韋納表示，「我們民主黨人現在似乎總是帶著圖書館的書去參加白刃戰。」
韋納考慮參選的市議會選區位於曼哈頓下城東部，緊鄰華埠，區內亦有部分華人社區。該區現任議員利華娜(Calina Rivera)八年任期即將屆滿，明年不能尋求連任。利華娜留下的席位目前在民主黨內面臨激烈角逐，其中實力最強的參選者當數現任州眾議員愛潑斯坦(Harvey Esptein)，此外還包括曼哈頓第三社區委員會主席戈迪約(Andrea Gordillo)和副主席巴楚(Sarah Batchu)。
對於韋納的加入意向，戈迪約指責其為「華府的失敗政客利用我們社區的困境重振自己的政治生涯」，並強調在川普重新當選總統後，本社區需要更強力且進步的代表來捍衛自己的價值觀。
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