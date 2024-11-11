醜聞前議員 擬回歸曼哈頓下城參選

因性醜聞纏身而遠離政壇多年的前國會眾議員韋納表示有意重回政壇，參選曼哈頓下城市議員。(歐新社)

曾因性醜聞而被迫遠離政壇超過10年的前紐約州國會眾議員 韋納(Anthony Weiner)，日前在廣播節目中透露，他正考慮明年加入位於曼哈頓 下城的市議會第二選區議員選舉。

根據媒體報導，韋納1990年代進入政壇後，曾作為現任國會參議員、參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的弟子，先後擔任過市議員、後又順利進入國會。然而，韋納2011年被曝與多名女性、其中甚至包括未成年女性，發生性醜聞，因而被迫辭職。2013年，韋納試圖參選市長，但又因新的性醜聞而打道回府。2017年，他又因與未成年女性發生性關係而被判囚21個月。

韋納的前妻為2016年民主黨 總統候選人喜來莉．柯林頓(Hilary Clinton)的競選助手，聯邦探員當年在調查韋納時，在他的電腦內意外發現證據，加劇了後來直接導致喜來莉敗選的「電郵門」事件的衝擊力。他自己也在節目中坦承，他惹出的這些大麻煩，讓他很難得到民主黨內的支持，但他認為，目前紐約民主黨在處理犯罪、遊民、住房短缺等問題時做得不夠好。

而在大選完敗後，他對於民主黨的競選策略和執政能力更加憂慮，這促使他開始考慮重出政壇。韋納表示，「我們民主黨人現在似乎總是帶著圖書館的書去參加白刃戰。」

韋納考慮參選的市議會選區位於曼哈頓下城東部，緊鄰華埠，區內亦有部分華人社區。該區現任議員利華娜(Calina Rivera)八年任期即將屆滿，明年不能尋求連任。利華娜留下的席位目前在民主黨內面臨激烈角逐，其中實力最強的參選者當數現任州眾議員愛潑斯坦(Harvey Esptein)，此外還包括曼哈頓第三社區委員會主席戈迪約(Andrea Gordillo)和副主席巴楚(Sarah Batchu)。

對於韋納的加入意向，戈迪約指責其為「華府的失敗政客利用我們社區的困境重振自己的政治生涯」，並強調在川普重新當選總統後，本社區需要更強力且進步的代表來捍衛自己的價值觀。