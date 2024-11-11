致敬退伍軍人日 曼哈頓華埠辦遊行：美國精神代表

遊行結束後，退伍軍人會在華埠劉錦廣場的華裔軍人忠烈坊前舉行紀念儀式，退伍軍人、社區代表、經文處官員以及多名本地民代出席儀式。(記者許君達╱攝影)

紐約華裔 美國退伍軍人會10日在曼哈頓華埠舉辦遊行，慶祝退伍軍人日，遊行從紐約中華公所門前出發，沿勿街(Mott St.)向南，至劉錦廣場(Kimlau Square)後，隊伍集結在華裔軍人忠烈坊前舉行例行儀式，紀念為國捐軀的華裔軍人。

參與遊行和紀念儀式的除退伍軍人會會員外，還包括代表社區的中華公所主席朱超然和美東聯成公所主席梁漢本、代表駐紐約台北經濟文化辦事處的副處長張麗賢，以及州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員李荣恩(Grace Lee)和市議員馬泰(Christopher Marte)。共同參與遊行的，還有代表軍眷的華裔美國退伍軍人婦女會以及部分華裔軍校生。

退伍軍人會主席鄧燦業表示，所有退伍軍人都值得為自己自豪，因為「我們在同一面旗幟下」為自己的國家奉獻了服務。張麗賢表示，美國是台灣最重要的盟友，雙方共享自由、憲政與尊重人權等共同價值，美台合作有利於維護台海和平、抵抗中國大陸武力霸凌。因此，英勇戰鬥、捍衛自己與盟友國家的民主和自由生活方式的美國現役和退伍軍人不能被忘記，他們才是美國精神的最佳代表。

同為退伍軍人的朱超然表示，退伍軍人日的意義不僅是向已經解甲還鄉的老兵致敬，同樣也要對所有正身著制服、駐守在國內和海外各軍事基地、捍衛美國自由和安全的現役軍人致敬。