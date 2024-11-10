周邊多處山火 紐約市現灰霾 充滿煙味

由於周邊多處山火未熄，紐約市9日天空灰霾，空氣中充滿煙味。(記者劉梓祁／攝影)

由於周邊多處山火未熄，新州澤西市9日天空灰霾，空氣中充滿煙味。(讀者張吳羽回提供)

由於紐約市 內及周邊連日來發生多處山火，大量市民9日發現市內天空有灰霾，並伴有明顯的刺鼻煙味，空氣質量也降至「不健康」等級；消防部門表示，該現象由新澤西等多地的野火造成，包括紐約州 北部和新州 邊界等幾起火災。

在新州百賽克郡(Passaic County)龐普頓湖(Pompton Lakes)一帶發生的火災，已經燒燬100畝土地，並波及55座建築物。當天日間，多地的火情尚未獲控制，儘管州屬消防員和地方消防隊伍聯手滅火，但仍因強風和陣風影響未能奏效。

空汙敏感者外出有風險

較低的氣溫使得煙霧滯留在地面附近，導致周邊地區的空氣質量惡化。紐約州府警告，對空氣汙染敏感的人群若外出，可能存在健康風險。截至周六早，活躍的火災區域還包括新州的博根郡(Bergen County)、大洋郡(Ocean County)、伯靈頓郡(Burlington County)和卡姆登郡(Camden County)等地，以及紐約州的長島蘇福克郡(Suffolk County)。

在8日晚，布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)內的灌木也起火，消防局在接獲報案後於三個小時將火撲滅。

今年秋季史上最乾燥

針對山火影響，市府發出了空氣質量警報，空氣質量指數(AQI)一度超過150，屬於「不健康」等級。上個月，紐約市的降雨量不到一吋，而歷史平均值約為四吋。今年的秋季是紐約地區有記錄以來最乾燥的一次。自9月1日以來，中央公園僅降雨1.59吋。

布碌崙海洋公園有野火

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，已部署多部門聯合響應不斷發生的火災。9日傍晚，布碌崙海洋公園(Marine Park)也報有野火發生。

新州環境保護局表示，霧霾預計會持續存在，直至有顯著降水為止。國家氣象局指出，受影響地區10日(周日)晚間可能會有多達四分之一吋的降雨，但對緩解當前乾旱作用仍有限。在新州，已有超過40天未出現可測量的降雨，正經歷極端乾旱狀況。

上周起，紐約市還被列入乾旱監測名單，且新州和賓州也已實施乾旱監測。市長亞當斯(Eric Adams)表示，當前的乾旱情況「大大增加了發生火災的風險」。

由於風速高達每小時30哩，國家氣象局也對紐約市、長島和下哈德遜河谷發布紅色警告。