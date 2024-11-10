男子在紐約華埠勸架反被攻擊 上身2處割傷送醫

西語裔日前在哥倫布公園勸架遇襲，上身兩處被剪刀割傷送院。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠 哥倫布公園(Columbus Park)日前發生一起持武器傷人案，一名外族裔男子在嘗試制止鬥毆時，遭人以刀具劃傷割傷送院，但經查並無大礙，目前調查仍在進行。

根據市警(NYPD)紀錄，華埠五分局在7日下午約5時57分，接到一名58歲的男性報案稱，自己在公園旁的擺也街(Bayard St.)交巴士打街(Baxter St.)路口附近一處餐館外，在試圖制止兩人之間的鬥毆時，遭到剪刀劃傷，導致下巴和手部受傷，手掌有鮮血流出。

急救人員到場後，將該男子送往就近醫院，情況穩定。警方表示，目前尚未有人被捕，調查仍在進行中。現場發現，受害者似為一位西語裔人士，且無法使用流利的英文和警員交流。現場可見有至少兩輛警車、五位警員到場，且受害者不斷做手勢指向巴士打街。

作為餐館和酒吧聚集的街道，巴士打街在傍晚時分時常聚有較多人群，但也引來部分居民抱怨指影響治安。在去年11月，便有傷人事件在相鄰街口發生，來自新州的兩兄弟在一個未成年人的聚會中被捅傷，且警方指疑似有酒精涉入。此外，在2023年8月，兩名華裔遊民 在哥倫布公園爭執過程中，一人將另一人頸部刺傷，傷者送醫後不治身亡。

市警數據顯示，在截至本月3日的過去近一個月內，五分局轄區內的重攻擊案增長了120%，共為22起。五分局表示，大部分襲擊案件集中在朋友或熟人之間的爭執，過程中一方使用物體攻擊對方。