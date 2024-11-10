我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

男子在紐約華埠勸架反被攻擊 上身2處割傷送醫

記者劉梓祁╱紐約報導
西語裔日前在哥倫布公園勸架遇襲，上身兩處被剪刀割傷送院。(記者劉梓祁╱攝影)
西語裔日前在哥倫布公園勸架遇襲，上身兩處被剪刀割傷送院。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠哥倫布公園(Columbus Park)日前發生一起持武器傷人案，一名外族裔男子在嘗試制止鬥毆時，遭人以刀具劃傷割傷送院，但經查並無大礙，目前調查仍在進行。

根據市警(NYPD)紀錄，華埠五分局在7日下午約5時57分，接到一名58歲的男性報案稱，自己在公園旁的擺也街(Bayard St.)交巴士打街(Baxter St.)路口附近一處餐館外，在試圖制止兩人之間的鬥毆時，遭到剪刀劃傷，導致下巴和手部受傷，手掌有鮮血流出。

急救人員到場後，將該男子送往就近醫院，情況穩定。警方表示，目前尚未有人被捕，調查仍在進行中。現場發現，受害者似為一位西語裔人士，且無法使用流利的英文和警員交流。現場可見有至少兩輛警車、五位警員到場，且受害者不斷做手勢指向巴士打街。

作為餐館和酒吧聚集的街道，巴士打街在傍晚時分時常聚有較多人群，但也引來部分居民抱怨指影響治安。在去年11月，便有傷人事件在相鄰街口發生，來自新州的兩兄弟在一個未成年人的聚會中被捅傷，且警方指疑似有酒精涉入。此外，在2023年8月，兩名華裔遊民在哥倫布公園爭執過程中，一人將另一人頸部刺傷，傷者送醫後不治身亡。

市警數據顯示，在截至本月3日的過去近一個月內，五分局轄區內的重攻擊案增長了120%，共為22起。五分局表示，大部分襲擊案件集中在朋友或熟人之間的爭執，過程中一方使用物體攻擊對方。

華埠 遊民 曼哈頓

上一則

紐約多地現紅潮 亞裔共和黨俱樂部 慶大選勝利

下一則

近期活動
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

署名川普支持者發歧視簡訊 要求非裔去「摘棉花」

署名川普支持者發歧視簡訊 要求非裔去「摘棉花」
「心目華埠」展覽收官 策展人探討華人牌坊文化

「心目華埠」展覽收官 策展人探討華人牌坊文化
日落區修路花4年 華人挺羅偉：能改變腐敗低效政府

日落區修路花4年 華人挺羅偉：能改變腐敗低效政府
雙十慶典隆重盛大 駐紐約台北經文處辦答謝宴

雙十慶典隆重盛大 駐紐約台北經文處辦答謝宴

熱門新聞

華埠東百老匯發生命案，華男遭捅死橫屍超市前。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

2024-11-07 17:53
市府發言人表示，市長亞當斯已決定計畫結束給無證客發放借記卡的試點計畫。(美聯社)

無證客4口之家每周發$350…紐約市府叫停

2024-11-08 14:15
前往尼加拉瀑布旅遊巴翻覆，致近30人受傷、州際公路部分關閉。(取自州警辦公室)

從紐約出發 前往尼加拉瀑布旅遊巴士翻覆 近30傷

2024-11-07 11:33
雖然亞當斯表示，川普推行的大規模遣返不會在紐約市發生，但部分華人走線客仍感到憂心。(美聯社)

紐約市長：選後無大規模遣返 華人走線客仍憂

2024-11-08 06:43
皇后地區檢察官凱茲6日宣布，經過調查和法庭審理，租霸萬亨特已經認罪，將被判刑，並須賠償房主。圖為涉案房源。(取自Zillow)

紐約皇后區租霸訴房東 自己反遭判刑還要賠錢

2024-11-07 13:14
林里東到亞總會求助。(亞總會提供)

攔阻吃霸王餐者 布魯克林華裔外賣郎遭報復

2024-11-07 14:27

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使