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驅趕睡覺路人爆口角 皇后區水果攤販遭刺傷

記者尤昱程╱紐約報導
嫌犯在水果攤旁睡覺遭驅趕，一氣之下持刀攻擊攤主。(記者尤昱程╱攝影)
嫌犯在水果攤旁睡覺遭驅趕，一氣之下持刀攻擊攤主。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區木邊(Woodside)日前傳出一名水果攤販遭刺傷，起因為嫌疑人在水果攤旁邊睡覺遭驅趕，憤而向攤販全身刺了數刀。嫌疑人隨後被警方逮捕，被控以企圖謀殺、恐嚇和騷擾等罪名。

根據市警108分局報告，此案件發生於3日下午5時45分左右，地點在木邊的59街與羅斯福大道(Roosevelt Ave)交口的一處水果攤，當時47歲的嫌疑人尼瑟(Cekie Niser)與攤販發生爭執並進行襲擊。

警方表示，當時尼瑟正睡在水果攤旁，35歲的攤販要求他離開，隨後尼瑟拔出一把刀，多次刺向攤販身體。受害者被送往醫院治療，目前情況穩定，無生命危險。

警方到達現場將尼瑟逮捕，並在現場找到了作案凶器。他被控以企圖謀殺、襲擊、魯莽危害、恐嚇和騷擾等罪名。根據警方消息，尼瑟有20次犯罪前科，包括輕罪盜竊、持有贓物、保釋逃脫和持有受管制物品等。

該水果攤在事發隔天照常營業，在水果攤工作的男子表示，昨天接到朋友電話要求他今日到水果攤幫忙代班，但並不曉得這位朋友發生什麼事；得知朋友遇刺後相當震驚，他說，「他平時待人和善，做生意也很有禮貌，從沒見過他和顧客或路人有什麼衝突，希望他能早日康復。」

住在附近的華裔張女士表示，雖然平時沒有在這裡買過水果，但常看到這位攤販親切待人、辛苦經營。她說，這種事發生在自己熟悉的街區當然會覺得不安，不過不會因此覺得治安差。

皇后區 華裔

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