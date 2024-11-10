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布碌崙摸臀色狼連犯4案遭通緝

記者胡聲橋╱紐約報導
警方通緝布碌崙色狼。(警方提供)
警方通緝布碌崙色狼。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)警方最近發現，一名色狼過去三個月來在布碌崙各區，包括華裔聚居的南區涉嫌對女性性騷擾，最近一宗案件發生在本月2日，當時一名29歲的女子遭強行觸摸臀部。警方目前公布嫌犯照片，籲民眾提供線索。

警方紀錄顯示，這四起案件發生在今年9月至11月間。第一起案件發生在市警63分局的轄區內，9月9日下午5時43分，一名24歲的女子正在I大道交東42街附近慢跑，這時一名色狼從後面追上了這名女子，動手觸摸其臀部後，在奧伯尼大道(Albany Avenue)向北逃走。

第二起案件發生在市警67分局的轄區內。10月17日下午大約5時，一名37歲的女子在東49街862號門前走過時，一名男子從後面追上她，在經過其身旁時突然伸手拍打其臀部，隨後快步離開現場，在東49街上向北逃去。警方趕到現場時，嫌犯已不見蹤影。

僅過了一周後，第三起案件還是發生在市警67分局轄區內。10月25日下午3時30分，一名24歲的女子在D大道4801號馬路對面行走時，一名男子從後面經過其身旁時動手抓捏其臀部，隨後徒步逃離現場，去向不明。

最近一宗案件還是發生在市警67分局的轄區內。11月2日下午5時左右，一名29歲的女子在D大道4516號前經過時，一名男子從後面靠近她並伸手撫摸其臀部。男子在D大道上向西逃往東46街。

該系列案件發生後，布碌崙南區警署(NYPD Brooklyn South)特別受害者小組介入調查，認為是同一名嫌犯作為，但至今未逮捕任何人。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打警方熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄網站ww.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

警方通緝布碌崙色狼。(警方提供)
警方通緝布碌崙色狼。(警方提供)
警方通緝布碌崙色狼。(警方提供)
警方通緝布碌崙色狼。(警方提供)

布碌崙 性騷擾 華裔

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