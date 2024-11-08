紐約赴尼加拉瀑布旅遊巴士翻覆28傷 部分路段關閉

由紐約市前往尼加拉瀑布的一輛旅遊巴士在490號州際公路翻覆，近30人受傷。(取自州警辦公室)

鄰近紐約上州 羅徹斯特(Rochester)奇利鎮(Chili Town)的490號州際公路(I-490)7日上午發生一起旅遊巴士翻車事故，近30名乘客受傷，其中一人傷勢嚴重，部分路段緊急關閉。

該巴士是由紐約市 出發，目的地是尼加拉瀑布(Niagara Falls)。

根據州警提供的現場照，翻車的巴士屬於「FlixBus」客車集團，其營運方式為與當地巴士公司合作，提供遍布全國的路線選擇。因價格低廉，在紐約市和波士頓等地，有較多華裔留學生和通勤者會搭乘此巴士，且有許多司機也為華人。根據「FlixBus」官網，其在紐約市共有八個載客站點，其中有兩個位於曼哈頓華埠 ，其餘設在賓州車站(Penn Station)等地。

傷者皆已送醫，但姓名尚未公布。當局表示，逾100名急救人員被派往現場，其中有18輛救護車，部分來自周邊各郡。紐約州警也到現場協助。

門羅郡(Monroe County)治安官辦公室負責現場調查工作，並表示西向車道部分路段預計至少封閉至當日下午。東向車道一度封閉超過兩個小時，但已於上午9時45分左右重新開放。

治安官巴克斯特(Todd Baxter)表示，事故發生在上午7時10分左右，一輛載有27名成人和一名兒童的西行旅遊巴士在高速公路上翻車。截至發稿，調查人員尚未確定事故的具體原因。

他指出，最先到達現場的警員發現巴士翻覆，有兩人仍困在車內，許多受傷的乘客處於「混亂」的狀態。包括巴士司機在內的28人被分別送往門羅郡的四家醫院接受治療。

門羅郡治安官辦公室副警長福勒(Michael Fowler)表示，該巴士的目的地為尼加拉瀑布(Niagara Falls)，事故發生不久前曾在羅徹斯特停靠讓乘客下車。

他還說，此巴士為麻州(Massachusetts)「Tribal Sun」公司所有，於午夜時分從紐約市出發，隨後一路向西北行駛，並在沿途收費公路上多次停靠。

福勒說，肇事司機配合調查，目前沒有證據與毒品或酒精有關。他還指出，儘管事故發生時道路上有其他車輛行駛，但並未波及其他車輛。由於此次事故屬於大規模傷亡事件，其將按照刑事調查的方式處理。

事故發生後，州長霍楚(Kathy Hochul)發布聲明，建議駕車人士選擇其他路線，並為所有涉事人員的平安祈禱及向急救人員表達感謝。