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川普再進白宮 紐約華社喜經濟政策有利中產 憂限縮合法移民

記者許君達／紐約報導
川普大選大獲全勝，紐約州民主黨領先優勢大幅縮小。華人社區對川普回歸有喜有憂，一方面認同其經濟恢復措施，一方面擔憂其像上一任期一樣以「打擊非法移民」為藉口大肆限縮合法技術移民和親屬移民的渠道。圖為川普自稱為「政績」的德州邊境隔離牆。(記者許君達／攝影)
川普大選大獲全勝，紐約州民主黨領先優勢大幅縮小。華人社區對川普回歸有喜有憂，一方面認同其經濟恢復措施，一方面擔憂其像上一任期一樣以「打擊非法移民」為藉口大肆限縮合法技術移民和親屬移民的渠道。圖為川普自稱為「政績」的德州邊境隔離牆。(記者許君達／攝影)

2024年美國大選中，前總統川普在所有搖擺州獲得全勝、再次贏得白宮門票；而紐約州作為傳統藍州，雖然民主黨候選人賀錦麗的總得票數取勝，但領先優勢有明顯縮小之勢。川普勝選後，圍繞他的爭議延續到紐約華人社區，支持者認為，川普的經濟政策有利中產小民，反對方則對合法移民之路受阻深表擔憂。

對大選結果感到滿意的曼哈頓華埠居民宋女士表示，川普在競選中提出的部分經濟政策曾在他的上一個任期內執行過，實踐證明效果不錯。她認為，造成當前通膨的重要原因是能源價格居高不下，而川普政府致力於放寬油氣開採限制，便是對症下藥。此外，她認為川普所倡導的小費收入和退休金免稅，比提高全民最低工資更能讓工薪階層實在受益。

對於移民政策，宋女士表示，美國的移民創造的，應該接納移民，但接納過程應該有規則、守法律，而且最好引入更多有技術的高素質人才。然而根據「華爾街日報」發布的研究報導，在川普的第一任期內，受到他重用的移民事務高級顧問米勒(Stephen Miller)曾經指示聯邦移民機構故意為合法移民簽證申請加設不合理限制，還推出了多項旨在限縮合法移民但尚未實現的政策。

今年剛畢業、正在等待下一年度H1-B工作簽證抽籤的葉女士對川普的回歸感到擔憂，「如果決定我們命運的簽證政策突然更改怎麼辦？」她表示，「我畢業於名校、有足夠的能力創造社會價值，但我在美國甚至沒有參與平等競爭的機會」，這不是美國夢應有的樣子。而鑑於歷史紀錄，她無法信任川普在新任期會對合法技術移民保持友好。

華埠商業改進區行政總監陳作舟則表示，川普上任後如果大規模驅趕「無證」移民，他很擔心紐約大量華人走線客的命運，而限縮合法移民，則有可能威脅到他辦公室員工的命運。陳作舟還透露，他在初到美國時，曾在川普家族的地產項目租賃公寓，「他們一見到我，就給我標記了字母C，指的是color(有色人種)。」他認為，川普在公開場合對於非白人的種族歧視不是宣傳話術，而是家族傳承的醜陋。

華人社區關注的問題還包括川普對中國以及對在美華人的態度。紐約居民聯盟主席臧東慧表示，他一方面希望看到川普勝選，在聯邦層面多做實事少喊口號、適當回歸傳統價值觀，同時也呼籲新政府不要因為與中國的外交衝突，而讓在美華人遭受不必要的打擊，「我們來這裡是為了更好的生活，沒有人會為了搞壞美國而來。」

川普大選大獲全勝，紐約州民主黨領先優勢大幅縮小，華人社區對川普回歸有喜有憂。(路...
川普大選大獲全勝，紐約州民主黨領先優勢大幅縮小，華人社區對川普回歸有喜有憂。(路透)

川普 移民 華人

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