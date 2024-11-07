紐約市長：將與川普合作解決無證客危機 但仍為庇護城市

川普勝再次成為總統選後，亞當斯表示將與他一同應對市內的無證客危機。(取自市長辦公室)

前總統川普 已經當選第47任總統；競選期間，他承諾將打擊移民，而紐約市長亞當斯 (Eric Adams)6日表示，將與川普一同應對市內的無證客危機，但堅持認為本市為庇護城市。

自2022年春季以來，已有超過21萬名無證移民抵達紐約市，令市府多部門的開支增加，引發財政和土地等問題。然而，川普在競選期間表示，將對非法移民 進行大規模的驅逐，對此，亞當斯在川普勝選後表示，「紐約市將始終是移民之城，是全球自由的燈塔。」

亞當斯說，市府將和新的聯邦政府與國會合作，制定一個「現實且富有同情心」移民系統和戰略。儘管如此，市長移民事務辦公室主任卡斯特羅(Manuel Castro)回應指，限制地方官員與聯邦政府在移民事務上合作的城市法律仍然有效。卡斯特羅說，「我們將繼續保持庇護城市的地位。」

移民事務辦公室表示，目前對移民社區造成的最大危害是「焦慮和恐慌感」以及網絡上傳播的錯誤信息。市府強調，移民群體不需要「自我驅逐」和「躲藏或隱匿」，並可以繼續使用警察、醫療等城市服務。

亞當斯指出，他反對前市長白思豪(Bill de Blasio)修改的部分庇護政策，其禁止警方與聯邦移民兼海關執法局(ICE)就部分拘留申請(Detainer Request)展開合作。此外，他還希望即將上任的川普政府能夠為紐約市應對移民危機的高昂成本提供財政援助。亞當斯說，「市府不應為移民和尋求庇護者承擔費用，這是聯邦政府的問題。」