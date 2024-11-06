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東百老匯當街搶劫逃逸 警緝2嫌犯

記者許君達／紐約報導
兩嫌犯兩月前在華埠搶劫傷人，警方向公眾徵集破案線索。圖為其中一人的監控影像。(市警提供)
兩嫌犯兩月前在華埠搶劫傷人，警方向公眾徵集破案線索。圖為其中一人的監控影像。(市警提供)

市警總局日前發布信息，尋求公眾協助尋找兩名涉嫌在曼哈頓華埠搶劫傷人，並逃逸超過兩個月的嫌犯。

根據警方公布的信息，搶劫案發生於今年9月1日凌晨3時35分左右，地點位於華埠東百老匯(East Broadway)120號門前。案發時，一名63歲的男性受害者在步行時被兩名嫌犯盯上，兩人先聯手將受害人推倒在地，多次踢打，然後拿出刀具威脅受害人，並搶走他的錢包，錢包內有300元現金和一張信用卡。

搶劫得手後，嫌犯步行逃離現場，方向未知。據介紹，受害人頭部、臉部及手臂部位均有受傷，後被送醫診治，沒有生命危險。警方沒有透露受害人身分，暫無法得知其是否為住在附近的華人。

案發現場靠近曼哈頓大橋，周邊街道夜間照明不佳且人跡罕至，案發時所有店鋪均已歇業，因此很難找到目擊者。有業者反映，大橋下的怡東商場周邊曾多次出現過夜間劫案，附近居民和商戶因而晚上都選擇較早關門離開。

經過調查，警方現已掌握其中一名嫌犯的監控影像，為一深色皮膚男性，臉部削瘦，髮型為蓬頭、留小鬍子，最後被目擊時身穿黑色上衣、藍色牛仔褲及黑紅相間的籃球鞋。另一嫌犯的身分正在調查中。

警方呼籲知情人士提供破案線索，民眾可撥打止罪熱線(800) 577-TIPS (8477)，或登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com。也可透過手機簡訊發送消息至274637（CRIMES），並輸入TIP577，或使用「CS-NYC」應用程序提交線索。所有消息來源均會嚴格保密。

華埠 曼哈頓 百老匯

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