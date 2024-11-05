曲怡文承認敗選 表示會繼續服務社區

本次州議員選舉中唯一一場華裔候選人之間的較量5日晚分出勝負。該區現任民主黨州參議員 曲怡文(Iwen Chu)的得票率為44.38%，共和黨候選人陳學理的得票率為55.19%，差距超過十個百分點。曲怡文得票2萬2919張，陳學理得票2萬8501張，票數差距超過5000張。曲怡文無法連任17區州參議員。

事先大家都預測這是一場競爭激烈、旗鼓相當的戰鬥，但最後陳學理以較大比例戰勝現任參議員，還是很出乎許多人的預期。

曲怡文在家人、州參議員劉醇逸的陪伴下走入會場。大家鼓掌歡迎曲怡文，並大聲說「曲怡文，再來兩年」。曲怡文表情平靜，她在感言中說，在場的都是她的家人。大家幾個月來打了一場很努力的選仗，她要感謝大家的付出。她尊重選舉的結果。曲怡文說她會繼續工作，繼續服務社區，希望社區有一個更好的未來。

曲怡文兩年前首次當選州參議員，是布碌崙 (布魯克林)首位華裔州參議員和紐約州首位亞裔 女性州參議員。她在總結自己在任期間的政績時認為主要有三大重點，第一是亞裔優先、華人優先，讓華人社區的聲音變成法律，為華社爭取到了更多資源；第二是社區安全，曲怡文推動了打擊盜搶商家、嚴管鋰電池和加強對外賣郎人身安全保護等的法案；第三是重視教育，曲怡文在任期內為選區中小學爭取到600萬元經費。

曲怡文的對手，共和黨候選人陳學理在布碌崙居住超過40年，曾是美國陸戰隊隊員，長期服務於紐約市警察局。作為台山移民的陳學理在粵語人口占多數的當地華社中有一定的草根基礎。針對華社對社區治安問題的不安，他主張加強警力，反對新建遊民所，支持择优录取、特殊高中和資優班，反對增稅，放寬對屋主和小企業的監管。近幾年紐約華社「轉紅」的趨勢也使陳學理得到了不少人的支持，為其競選活動推波助瀾。