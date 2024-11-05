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川普拿下第1個搖擺州北卡 目前票數230：187領先

美聯社：川普奪佛州最大郡 1988年來共和黨總統候選人第一人

朱雅婷挑戰失敗 史塔文斯基連任紐約州參議員

記者高雲兒╱紐約即時報導
5日晚間10時左右，紐約州第11選區州參議員候選人朱雅婷(Yiatin Chu)在非正式選舉結果顯示自己落後後，坦然承認選情不利，表示自己無法贏得本次選舉。(記者高雲兒╱攝影)
5日晚間10時左右，紐約州第11選區州參議員候選人朱雅婷(Yiatin Chu)在非正式選舉結果顯示自己落後後，坦然承認選情不利，表示自己無法贏得本次選舉。(記者高雲兒╱攝影)

5日晚間10時左右，紐約州第11選區州參議員候選人朱雅婷(Yiatin Chu)在非正式選舉結果顯示自己落後後，坦然承認選情不利，表示自己無法贏得本次選舉。朱雅婷在致辭中感謝支持者、志工及家人過去數月來的努力與支持，並強調這場競選是為了向選區傳達一個新的願景。

當晚10時左右，85.88%選票被開出，州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)獲得民主黨和工人家庭黨的支持，共計4萬6238票，占總票數的52.56%。朱雅婷作為共和黨和保守黨候選人，總票數為4萬1395票，占47.06%。

朱雅婷隨後承認，自己沒有勝選的機會，「雖然結果並非我們所期望的，但我對這段旅程感到無比自豪，」朱雅婷對在場的支持者說道。「我見到了許多新面孔，走訪了許多地方，這讓我更深入了解這個多元的社區。我們共同努力，為第11選區帶來了希望的聲音。」

儘管未能成功當選，朱雅婷表示將持續參與公共事務，為社區發展發聲，「對於第11選區的選民們，我聽到了你們的聲音，我承諾將繼續參與，繼續為公共安全、教育改革和生活品質的改善而發聲。我們為這一原則而戰的努力不會止步於此，它將繼續發展下去。」

儘管未能成功當選，朱雅婷表示將持續參與公共事務，為社區發展發聲。(記者高雲兒╱攝...
儘管未能成功當選，朱雅婷表示將持續參與公共事務，為社區發展發聲。(記者高雲兒╱攝影)

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