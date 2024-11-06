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紐約皇后區投票機故障 一度延誤 選委會：不影響計票

記者劉梓祁／紐約報導
在法拉盛第20小學投票站內，華裔選民踴躍投票。(記者劉梓祁／攝影)
在法拉盛第20小學投票站內，華裔選民踴躍投票。(記者劉梓祁／攝影)

2024年總統大選在於5日投票，在大批民眾踴躍投票之餘，紐約市皇后區有多個投票站遭遇投票機故障，導致選民一度臨延誤和不便；儘管如此，在選民和民選官員反映後，市府工作人員已採取措施，並確保其不會影響選舉公平性和透明度。

紐約市選舉委員會(NYC Board of Elections)證實，在當日上午，包括雷哥公園(Rego Park)、瑞吉屋(Ridgewood)、長島市(Long Island City)、白石鎮(Whitestone)等多個皇后區的投票站出現無法順利將選票送入投票機的技術問題，該問題已被解決。委員會表示，故障期間投票過程並未受到影響。

市選委會在當日發出的聲明中表示，當局在早上接獲通知指皇后區部分投票站的掃描器在掃描選票時需要多次嘗試，立即派遣技術人員至現場檢修。選委會指，出於謹慎考慮，工作人員還對全區所有290個投票點進行了檢查。

根據選委會，除需要多次嘗試掃描選票或按規定將選票放入應急箱外，選民並未受到其它影響，且「保證所有已投選票都會被計入。」選委會副執行主任伊格尼齊奧(Vinnie Ignizio)表示，所有問題機器最終都得以成功登記選票，但部分完全被掃描儀拒絕的選票，會在同日於辦公室進行人工統計。

在法拉盛第20小學(P.S. 20)的投票站內，儘管有大量華裔選民不太瞭解投票流程，但並未出現投票機出現故障的問題。對於華裔投票者的需求，工作人員通過提供翻譯服務和親身指導，確保了每位選民都能順利投票。

皇后區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)表示，在白石鎮(Whitestone)第184小學(P.S. 184)等地的投票站，投票機出現了「嚴重故障」，選票需要掃描多達20次才能被系統正確讀取。她說，該問題由「紙張厚度」問題所致，這狀況「不可接受」。

美國總統大選日到來，皇后區多個投票點出現機器故障。圖為大批民眾前往法拉盛20小學...
美國總統大選日到來，皇后區多個投票點出現機器故障。圖為大批民眾前往法拉盛20小學投票站踴躍投票。(特約記者許振輝 / 攝影)

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