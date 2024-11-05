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紐約市逾2成選民已提前投票 布碌崙34.5萬最多

記者曹馨元／紐約報導
提前投票結束，紐約市超過五分之一的選民已完成投票。(記者馬璿／攝影)
提前投票結束，紐約市超過五分之一的選民已完成投票。(記者馬璿／攝影)

根據紐約市選舉委員會(New York City Board of Elections)統計，全市有超過100萬市民參與提前投票，占全市註冊選民總數的五分之一；雖然10月26日提前投票第一天的參與人數創下歷史紀錄，但為期九天的提前投票人數總計略低於2020年的總統大選。

根據選舉官員提供的數據，2020年與2024年大選的提前投票比例大致相同，在市內登記在案選民數量有所下降的情況下，今年超有20%的市民提前投票。同時，紐約州有近300萬人參與提前投票；根據截止11月1日的最新選民登記數據，紐約州共有1240萬名活躍選民，其中590萬人為民主黨註冊選民，280萬人為共和黨註冊選民，300萬名為無黨派選民。

在紐約市的五大區中，布碌崙(布魯克林)為參與提前投票人數最多的區，共計入34萬5840張選票，曼哈頓則以28萬2533張選票緊隨其後。根據非官方統計，紐約市共有108萬9328人參與提前投票。

曼哈頓下城主要華人社區的投票站位於下東城的麥地臣社區中心(Hamilton-Madison House)一處；根據提前投票關閉前半小時左右的統計數據，該投票站在整個提前投票期間共接待了3718名選民。而在法拉盛紐約童軍俱樂部(Boy's Club)投票站，截至提前投票關閉前1小時， 有將近6000人完成投票。布碌崙(布魯克林)日落公園高中投票站也見證了民眾的積極性，投票站工作人員表示，此投票站人潮一直都相當固定，每天都會有200人至300人投票。

投票 紐約市 註冊選民

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