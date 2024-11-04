紐約馬拉松開跑 全球5萬多選手、數千華人共襄盛舉

為數不少的本地華人以及從全球各地趕來參加的華人跑者紛紛踴躍參賽，無一不大讚紐約馬拉松的氛圍。(記者曹馨元／攝影)

全球馬拉松 大滿貫之一的紐約馬拉松於3日開跑，共有來自世界各地的5萬餘名選手參與這項跨越紐約五大區的盛大賽事；其中，也有為數不少的本地華人 以及從全球各地趕來參加的華人跑者踴躍參賽，無一不大讚紐約馬拉松的氛圍，許多也開心地表示自己拿下了突破個人紀錄的好成績。

全球馬拉松大滿貫之一的紐約馬拉松於3日開跑。(記者曹馨元／攝影)

今年馬拉松的路線起自史泰登島，過維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)後，從南到北貫穿布碌崙(布魯克林)進入皇后區長島市，過皇后大橋進入曼哈頓 再向北，經過布朗士後回到曼哈頓上城，並以中央公園西南側為終點。最終荷蘭選手納吉也(Abdi Nageeye)以2小時7分39秒的成績獲得男子組冠軍，首次參加紐約馬拉松的肯亞選手謝普柯瑞(Sheila Chepkirui)則以2小時24分35秒的成績奪得女子組冠軍。

來自本地新蜂跑團的郭笑慶、王曉與申震(從左到右)均在本次紐約馬拉松中拿下了自己的個人最佳成績。(記者曹馨元／攝影)

紐約本地華人跑團一直是各大馬拉松賽事的積極參與者。來自新蜂跑團的申震、郭笑慶與王曉均在本次紐約馬拉松中拿下了自己的個人最佳成績；完美的氣溫，及華人各跑團啦啦隊的加油聲也讓他們大受鼓舞。申震表示，雖然剛開始跑馬拉松的契機是為了減肥，但最後獲得的更多的是友誼。三人也紛紛表示，希望年年都能來參加紐約馬拉松。

來自本地嵐山跑團的呂天璐、劉知軍夫婦今次並肩跑完了全程，攜手衝線，恩愛異常。(圖片由受訪者提供)

來自本地嵐山跑團的呂天璐、劉知軍夫婦今次並肩跑完了全程，攜手衝線，恩愛異常。呂天璐表示，自己在四年前開始跑步，而丈夫在前三年都沒有加入，「他覺得很無聊」；但在她不斷的鼓勵下，丈夫劉知軍一嘗試「就愛上了這個運動」。作為接觸跑步僅一年後的首場馬拉松挑戰，劉知軍在後半程一直出現抽筋的狀況，但還是一路堅持下來，讓妻子為他感到非常自豪。

馬上年滿60的苗玉昌是各大超級馬拉松、越野跑賽事的常客，此次也突破了自己在這一賽道的個人最佳成績。(記者曹馨元／攝影)

同樣來自嵐山跑團、馬上年滿60的苗玉昌是各大超級馬拉松、越野跑賽事的常客，此次也以3小時7分突破了自己在這一賽道的個人最佳成績。「年齡大了總要找一些東西去做」，苗玉昌笑稱，自己為了不做油膩男而積極運動，「跑步是最容易的，穿上跑鞋就走了」。他也表示，雖然因自己年齡稍大「速度拼不過年輕人」，但耐力卻是自己的強項；跑齡五、六年的他在今年就已經跑了4個200哩的超級馬拉松。

張宏偉、楊溯與李海生(從左到右)此次是專程從加拿大卡加利(Calgary)一同前來參賽。(記者曹馨元／攝影)

除了紐約居民外，世界各地的華人也都慕名而來。張宏偉、楊溯與李海生此次是專程從加拿大卡加利(Calgary)一同前來參賽。其中，李海生已是第二次參加紐約馬拉松，「紐約的觀眾太熱情了，百萬的市民給我們加油助威」，他表示，第二次參加就是為了再次感受這樣的氣氛。

來自河南鄭州的王晗與來自浙江寧波的周立(從左到右)此次專程為紐約馬拉松從中國趕來參加。(記者曹馨元／攝影)

來自河南鄭州的王晗與來自浙江寧波的周立此次專程為紐約馬拉松從中國趕來參加，並分別取得了2小時44分17秒與2小時41分38秒的好成績。兩位「馬拉松發燒友」此前也參與過數次全球各地的馬拉松賽事，但都是第一次參加紐約馬拉松，紛紛大讚紐約馬拉松的氛圍是「參與過的裡最好的」；周立表示，「在一路中都有很疲憊的時刻，但那種加油聲讓人無法停下來」。王晗也分享到，跑馬拉松十多年來，不僅讓他收穫了好的身體以及好的生活習慣，參與全球賽事也讓他「見不同的世界，也讓世界見到我們」。

業餘長跑愛好者、紐約亞太聯盟副主席王寶銘以3小時33分57的成績完成比賽。(圖片由受訪者提供)