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紐約客談／曼哈頓堵車費 未來何去何從

紐約客談

大選進入衝刺階段，但在民調和造勢之外，我們身邊還有一些懸而未決的問題也值得關注；比如，曼哈頓堵車費到底還收不收了？

自從州長霍楚以選舉考量為由突然叫停了收費計畫後，鍘刀懸在半空中的狀態讓支持和反對的雙方都難以舒服起來，一方要求盡快開徵，一方要求徹底取消；目前，州府和大都會運輸署(MTA)頻頻哭窮，動輒拿削減地鐵運營、凍結新線建設相要脅，而在另一陣營，川普宣稱一旦當選，便徹底砍掉堵車費，卻對幫助MTA的財務黑洞查漏補缺這一根本性問題閉口不談。如今，大選即將落閘，這充滿變數的下一步到底要如何走？誰也不知道。

客觀地說，若要解決曼哈頓壅堵的問題，無論是收堵車費還是放任不管都非良方。

曼哈頓的道路其實不少，真正的問題在於資源利用程度過於不均，從中城到上城，12條寬敞的南北向大道很少會出現車多到水泄不通的程度，很多時候導致正常行車受阻的是路邊隨意停放或臨時停駐的車輛；有過駕車或乘公車經驗的人想必都有深切體會：在整段道路上，只要有一輛車占用正常車道雙排停車，就會導致至少兩條車道面臨阻塞。這一個接一個的卡頓積累起來，才是造成曼哈頓壅堵的首要原因，車多情況只能居其次。

因此，解決交通問題，關鍵在於找準病灶。一方面，在足夠寬敞的道路上，可考慮設立專用的臨時停駐空間，讓有需求的車輛與快速通行的車道各自分離。另一方面，以停車稅的形式取代攔路搶劫式的堵車費徵收才是公平的方式。在曼哈頓，保持移動的車輛不會增加很多壅堵，停車才是對有限的公共空間最奢侈的占用。

曼哈頓 堵車費 MTA

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