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布碌崙華男涉詐欺 因暴力拒捕致警受傷

記者馬璿╱紐約報導
居住在布碌崙的華男洪道盛涉嫌銀行詐欺被捕。(警方提供)
居住在布碌崙的華男洪道盛涉嫌銀行詐欺被捕。(警方提供)

根據警方消息，一名布碌崙(布魯克林)華男因涉嫌銀行詐欺，10月30日下午在長島西罕普斯狄(West Hempstead)被捕；抓捕過程中，嫌疑人試圖暴力拒捕，導致一名警員受傷。

據悉，涉案華男是37歲的洪道盛(Dao Sheng Hong，音譯)；警方當日接到報案，嫌犯試圖從罕普斯狄大道(Hempstead Turnpike)611號Capital One銀行的一個受限帳戶中提領款項，警方抵達銀行後便於下午3時30分將其逮捕。

據警方說法，男子在被捕時變得暴力且好鬥，導致一名警員在逮捕過程中受傷；該警員被送往當地醫院治療，警方並未提及警員傷勢及評估狀況。

警方表示，在進一步調查中發現嫌疑人持有大量偽造文件，他控二級攻擊罪、二級妨礙公務罪(Obstructing Governmental Administration)、兩項持有偽造文書罪以及拒捕等罪名，於10月31日在罕普斯狄地方法院過堂；其中，二級攻擊罪及偽造文書屬D級重罪，各可判處最高七年監禁，二級妨礙公務和拒絕逮捕則為A級輕罪，可處最高一年監禁。

警方透露，嫌疑人報住在布碌崙波羅園(Borough Park)，距離事發地約一小時車程，警方未公布涉案金額。

布碌崙 華男 長島

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