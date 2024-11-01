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走線華男失蹤逾20天 東北同鄉會報案終尋獲

記者高雲兒╱紐約報導
來美一年多的華人走線客孟某與家人失聯20天，令遠在中國的家人心急如焚，經紐約東北同鄉會的協助，最終掌握到男子的下落。圖為失蹤男子。(李香梅提供)
來美一年多的華人走線客孟某與家人失聯20天，令遠在中國的家人心急如焚，經紐約東北同鄉會的協助，最終掌握到男子的下落。圖為失蹤男子。(李香梅提供)

一名來美一年多的華人走線客與家人失聯20天，令遠在中國的家人心急如焚；經紐約東北同鄉會的協助，最終找到該男子的下落，會長李香梅表示，來美的華人若有困難，可通過中國駐美大使館聯繫到同鄉會，同鄉會將竭力幫助。

據李香梅介紹，失蹤男子為48歲的孟某，於2022年底走線入境美國，一直在紐約從事餐飲業工作，居無定所，主要借住於各處庇護所，每月都會更換住處；且他在美國境內沒有親友，只是會定時和在中國的家人通話。

孟某10月8日跟家人最後一次通話後再無音訊，中國的家人多方尋找未果後，最終聯繫上李香梅尋求協助；李香梅表示，「聽說(孟某)媽媽急得不得了，已經住到醫院裡了」，同鄉會立即通過微信群組發布協尋訊息，並邀請法律顧問提供專業協助，積極展開尋找行動。

10月29日下午，李香梅前往法拉盛109分局報案，協助尋找失聯的孟某，警方通過系統查詢後表示，並未發現對方有任何的住院、被捕或報案紀錄，僅確認其在曼哈頓地區有居住過的紀錄；隨後李香梅帶領同鄉會會員前往孟某在曼哈頓的住址展開搜尋，在走訪四個遊民所後，李香梅從一個庇護所工作人員獲得了孟某的消息，「他們跟我說這個人現在是安全的，但是由於庇護所規定，他不能提供具體情況」。

李香梅說，他們之後又獲得消息，得知孟某目前安全，但他失聯多天的原因仍然不明，「據說是電話丟了，但是我估計有別的原因吧」；她補充，來到紐約的同胞都可向同鄉會尋求幫助，具體可通過中國外交部全球領事保護與服務應急熱線，電話是+86-10-12308或+86-10-65612308，聯繫到各個同鄉會，同鄉會將盡全力幫助。

庇護 走線 曼哈頓

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