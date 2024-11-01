市警添588名新血 華裔警盼以語言優勢 服務移民社區

紐約市警添588名新血，華裔警員盼服務移民社區。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市警察學院(New York City Police Academy)10月31日於曼哈頓麥迪遜廣場花園(MSG)舉行畢業典禮，在市長亞當斯(Eric Adams)及市警代理局長唐倫(Thomas Donlon)見證下，為超過500名加入市警的學員主持宣誓，盼其為城市安全作出貢獻；當中，多位華裔警員期望以文化背景與語言優勢，服務移民 社區並增進溝通。

本次共有588名學員畢業，其中男性454位、女性134位，而亞裔 占總數的14.5%，共85人。唐倫致詞說，本屆畢業警員是歷來最具多樣性的班級之一，有來自29個國家、且能使用38種語言的人，近600人中有14人能夠熟練使用中文，涵蓋中文、廣東話和台山話等。

警員阮敏婷(Minting Ruan)希望以實際行動支持和鼓勵更多華人女性，2019年末移民來美的她表示，對順利畢業感到激動，也深知過程中的艱辛和不易；她說，雖然自己是第一代移民、且是兩個孩子的母親，加上沒有在當地接受教育的經歷，但並不想因此受到限制，而是「盡己所能」做到最好。

在六個月的學習期間，她獲得90分的平均成績，並以優異表現畢業，每日訓練結束後，她還會使用額外時間接受補習，她希望能用自身經歷鼓勵更多女性加入到執法隊伍中，強調這並非是男性的專利領域；來紐約前，她在中國廣州擔任多年的教師，而在加入市警前，她還是一名陸軍隊員。

阮敏婷接下來將加入管轄日落公園的布碌崙 (布魯克林)72分局，她能中文、廣東話、台山話、客家話和福建話，期許用自己的語言能力服務當地社區。

另外，在布碌崙長大的陳隆(Long Chen)將前往布碌崙66分局服務，其同為華人聚集社區；七歲從福州移民來美的他說，成長的過程中目睹很多亞裔懼怕和警察交談，或是不會說英語，希望可以「盡我所能幫助他們」。