紐約市逾千無證大麻店遭查封 法官裁定違憲

紐約市依據市法關閉1000家大麻店，被法官裁定該法違憲。圖為華埠一間在執法中被關閉店鋪。(記者劉梓祁╱攝影)

由於州府執法和發放執照緩慢，紐約市近年來不斷有非法大麻 店開業，被指影響地區治安和危害居民，但情況在市府近來的專項打擊中有所改善；儘管如此，州高等法院29日裁定，市內一項加快關閉無證大麻店的地方法律違憲，理由是該法律剝奪店主的正當程序權利。

市長亞當斯 (Eric Adams)此前推出旨在關閉非法大麻店的「上鎖保護」(Operation Padlock to Protect)行動，數據顯示，執法期間曼哈頓華埠 旁的下東城收到全市最多的大麻違規傳票，其次是布碌崙(布魯克林)的威廉斯堡(Williamsburg)。8月，市府法警辦公室(Sheriff's Office)便突查並封停了位於華埠茂比利街(Mulberry St.)56號的大麻店，原因為無證、靠近學校和產品非法。

今年早前，市府更新了行政法規，允許法警辦公室單方面決定關停非法大麻店，這使得關停涉嫌無執照大麻店的執法加速。根據該法律，被指控無照銷售大麻而被封鎖的店家有權在市行政審判和聽證辦公室(OATH)進行聽證。聽證官在了解案件事實後，會就商店是否應繼續關閉提出建議。

不過，店鋪是否繼續營業的決定權在於法警辦公室。代表被關閉店家的律師表示，法警忽視審判和聽證辦公室建議的情況並不少見。

然而，州高等法院法官克里根(Kevin Kerrigan)裁定，這項法律違憲。克里根在裁決中寫道，「如果最終裁決者有權對聽證結果不予理會，那麼就不存在真正有意義的申訴機會，這也引發了對正當程序的關注。」

根據法庭紀錄，法官質疑了此前關閉超過1000家大麻店的合法性。市長發言人加西亞(Liz Garcia)表示，市府將對這一裁決提出上訴。她說，「非法大麻店及其產品危害年輕群體和居民的生活質量，因此將繼續封鎖非法店鋪，保護社區免受非法經營者帶來的健康和安全威脅。」