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洛克菲勒聖誕樹選定 首次從麻州取材 12/4點燈

記者尤昱程／紐約報導
今年的洛克菲勒中心聖誕樹是65年來首度從麻州取材。(取自洛克斐勒中心官網)
今年的洛克菲勒中心聖誕樹是65年來首度從麻州取材。(取自洛克斐勒中心官網)

隨著假日季節的來臨，紐約市標誌性的洛克菲勒中心(Rockefeller Center)已提前準備好迎接一年一度的聖誕樹點燈盛會，今年的聖誕樹來自麻薩諸塞州(Massachusetts)，是自1959年後，這一慶祝活動首度從麻州取材。

這棵挪威雲杉(Norway spruce)是由麻州的艾伯特(Earl Albert)家族捐贈，已有約70年樹齡，據洛克菲勒中心資料顯示，它高達74呎，寬43呎，重達11噸，結構穩定且外形美觀，完美適合被選為年度聖誕樹。

一旦運抵紐約市，這棵樹將被裝飾上超過5萬盞的多色LED燈，營造出璀璨奪目的假日氛圍，頂端則將安裝一顆重約900磅的施華洛世奇(Swarovski)水晶星星，為整棵聖誕樹畫上點睛之筆。

麻州曾在1959年為洛克菲勒中心提供聖誕樹，此後大多數聖誕樹的來源地包括馬里蘭州、康州以及加拿大。而今年麻州的雲杉重新回到這一舞台，不僅對當地居民是一種榮耀，也顯示出這棵樹在品質和歷史價值上的卓越。

除了樹木本身的象徵意義外，這棵聖誕樹的最終去向也具備了更深層次的社會價值。每年，洛克菲勒中心的聖誕樹在展示完畢後會被鋸成木材，並捐贈給「國際人類住房協會」(Habitat for Humanity International)，並加工成木材，用於製造家具、地板和櫥櫃。

根據安排，這棵重達11噸的雲杉將於11月7日(周四)進行砍伐，並於11月9日(周六)進駐洛克菲勒廣場並被安裝到位。今年的聖誕樹點燈典禮將於12月4日(周三)隆重舉行，並由NBC全國直播，欲了解更多關於洛克菲勒中心假期季活動的資訊，民眾可以訪問其官網 rockefellercenter.com/holidays。

麻州 紐約市 加拿大

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