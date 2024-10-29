接替黃屏 陳立上任新中國駐紐約總領事

27日，中國新任駐紐約總領事陳立(左三)抵達紐約履新。(中國駐紐約總領館提供)

前中國駐紐約總領事黃屏已於上月離任，新任中國駐紐約總領事陳立27日抵達紐約履新，中國駐紐約總領館主要外交官前往機場迎接。

根據中國外交部官網，陳立擁有經濟學碩士學位，自1990年起，曾先後在外交部蘇歐司、駐南聯盟大使館 、外交部歐亞司、駐英國大使館等地任職，2013年任中共中央外事工作領導小組辦公室外事管理局副局長，並於2016年至2022年任中國駐芬蘭共和國特命全權大使，後回到中國擔任外交部外事管理司司長。今年10月，陳立卸任司長一職，被任命為中國駐紐約總領事。

今年9月初，因紐約州 長前副幕僚長孫雯(Linda Sun)被控非法擔任「中國代理人」，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)曾在9月4日的記者會上表達希望驅逐時任總領事黃屏；一時間有多篇報導指出，黃屏因涉入此案件而被免職，但這一消息也隨後遭中國駐紐約總領事館闢謠，強調黃屏屆時依然「照常履行職責」。

9月5日，黃屏現身華美協進社(China Institute)舉辦的慈善晚宴，宣布因任期滿且到達退休 年齡而離職。一般駐外官員的任期為三至四年，退休年齡為60歲，而他已在任六年，年屆61歲。「我想是時候回家開始新的生活了，」黃屏說。他也透露，回國後，自己可能在高校擔任教授，或加入非政府組織(NGO)工作，但目前都無定數。

民主黨65D區領袖于金山表示，紐約州在過去一段時間裡發生了外交風波，「州長霍楚對前任有相當嚴厲的批評」；但他在歡迎新總領事到來的同時，也相信以他的經驗，「了解外交工作及美國內政的界線，可以改善與駐在國的關係」。