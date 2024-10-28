力爭「翻紅」 亞裔共和黨披戰袍挑戰藍區

紐約亞裔社區從2022年起開始出現「翻紅」潮流，今年亦有眾多華裔共和黨候選人躍上政壇。(記者曹馨元╱攝影)

在美國的選舉政治光譜中，紐約州長期被認為是民主黨 的穩固票倉，而占據州內人口半壁江山的紐約市及周邊郊區，更是普遍為民主黨所代表的藍色天下；然而，在民主黨內進步勢力的長期執政下，紐約的民意也難免開始悄然轉向。兩年之後，這一趨勢仍未退潮，以華人為主的多名亞裔共和黨 籍挑戰者，將在2024年的州議會選舉中，與民主黨籍的在任者競逐。

在2022年的紐約州普選中，紐約市內亞裔人口占比較大的皇后區東部及南布碌崙(布魯克林)表現出了最為明顯的「翻紅」潮流，不僅在州長選舉結果的地圖上出現了幾個顯著的「紅點」，共和黨候選人更是成功拿下了幾個長期屬於民主黨的民代議席。

2022年，連續兩次在曼哈頓吃到敗仗的華裔 共和黨候選人鄭永佳，在布碌崙的州眾議會第49選區的競選中，在先前並不被看好的情況下，逆勢擊敗已有30多年從政經驗的老政客白彼得(Peter Abbate)，成為史上首位共和黨籍華裔州級民代。經過兩年的社區服務，鄭永佳已在這個擁有大量華裔選民的選區中基本站穩腳跟，預計連任競選將要面臨的壓力不大。

2022年紐約亞裔聚居區中另一經典的「翻紅」案例為共和黨人桑托斯(George Santos)在國會第三選區的勝出。桑托斯雖非亞裔、且在當選後因被揭露出大量醜聞和罪行而遭到國會驅逐，但他在這個民主黨票倉的勝出，也足以反映民主黨在這個有大量亞裔富裕居民的社區所遭遇的民意反彈。目前民主黨雖已重新奪回該選區，但「紅潮」帶來的餘波也把這個傳統「藍區」逐漸變成了「戰場選區」。

在最近的兩年中，華裔共和黨籍挑戰者愈來愈多地湧現。在2024年州參議員選舉的一場焦點戰役中，警察出身的共和黨及保守黨候選人陳學理，將在布碌崙挑戰同為華裔的現任民主黨籍州參議員曲怡文，這將是紐約唯一一場兩黨候選人均為華人的選戰。

政治經驗相對最為豐富的政治組織「亞潮萌」創始人朱雅婷，將代表共和黨及保守黨挑戰已年過八旬的州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)。朱雅婷所在的州參議會第11選區包括皇后區東部的法拉盛、白石鎮、大學點及小頸-道格拉斯頓等地，擁有大量亞裔人口。在法拉盛，華裔醫師王紹權也將代表共和黨及保守黨，再次挑戰現任州眾議員金兌錫。

此外，曾在布碌崙地區檢察官辦公室任職的華裔律師吳佳燁，將代表共和黨參選皇后區最高法院法官。