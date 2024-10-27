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法拉盛提前投票站 華人選民踴躍 開門前就排隊

記者高雲兒╱紐約報導
選站翻譯人員于錢寧娜說，當天有不少華人是第一次來投票，對投票流程十分陌生，需要幫助。(記者高雲兒╱攝影)
選站翻譯人員于錢寧娜說，當天有不少華人是第一次來投票，對投票流程十分陌生，需要幫助。(記者高雲兒╱攝影)

隨著2024年大選提前投票的開展，法拉盛的投票站於26日清晨湧現人潮，僅半日內已有近500人前往投票，其中以華人選民尤為活躍，多數為首次投票者，專程為這次總統選舉而來。觀察顯示，大部分華人選民似乎更傾向支持川普(Donald Trump)，認為他的政策更符合他們的期待。

據選站工作人員，法拉盛提前投票站在早上8時就已聚集了大量選民，其中不乏華人，「很忙啊，一個上午都沒有停過」；截至下午1時30分左右，已經有450人投票。

選站翻譯人員于錢寧娜說，當天有不少華人是第一次來投票，對投票流程十分陌生，「有的人直接拿個證件，然後問怎麼投票，我們就一步步教他們」。

根據工作人員，當天有許多選民都是為了投給總統，「都是問我們總統在哪一行，投完總統，其他投票就不看了」。于錢寧娜說，「每年總統大選都是這樣，投票投到機器壞掉」。她預估，11月5日大選當天應該會更忙碌。

許多華人認為，此次選舉關乎社區未來的走向。一對年長的夫婦表示，往年每次選舉，先生總是投共和黨、太太投民主黨，然而這次兩人都投給川普。

先生表示，「投總統不是看個人品德，而是看哪個為美國作長遠打算」。而驅使他投給川普的原因，一是因為當前治安太差，「罪犯總是抓了又放，沒有什麼約束」；二來在經濟方面，他認為，川普是個生意人，做的選擇總是更為實際。

太太則表示，直到提前投票日前一晚都打算投給賀錦麗(Kamala Harris)的她，收到朋友一個電話，「她和我說又有哪裡要建遊民所，我就改變主意了」。

另一位選民張先生則如往常一樣選擇民主黨，「共和黨都不讓華人買房子，接下來還能有什麼好日子過？」

提前投票將持續到11月3日(周日)，距離法拉盛緬街地鐵站最近的提前投票站地點為位於41路133-01號的紐約童軍俱樂部(Boy's Club)；11月5日(周二)是為正式投票日。

到26日下午1時30分左右，已有106名華人要求幫忙投票。(記者高雲兒╱攝影)
到26日下午1時30分左右，已有106名華人要求幫忙投票。(記者高雲兒╱攝影)
在採訪中，許多華人認為，此次選舉關乎社區未來的走向，是表達自身政治立場的關鍵時刻...
在採訪中，許多華人認為，此次選舉關乎社區未來的走向，是表達自身政治立場的關鍵時刻。(記者高雲兒╱攝影)
隨著2024年大選提前投票的開展，法拉盛的投票站於26日清晨湧現人潮，僅半日內已...
隨著2024年大選提前投票的開展，法拉盛的投票站於26日清晨湧現人潮，僅半日內已接近500人執行投票權，顯示出極高的參與度。(記者高雲兒╱攝影)

投票 華人 川普

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