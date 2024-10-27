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川普今曼哈頓造勢 支持者抗議者對壘 紐約市警嚴陣以待

記者劉梓祁／紐約報導
前總統川普將於27日在曼哈頓麥迪遜廣場花園舉行造勢大會，紐約市警嚴陣以待，市長亞當斯(左)27日與市警高層召開記者會，報告當天維安措施。(記者劉梓祁／攝影)
前總統川普將於27日在曼哈頓麥迪遜廣場花園舉行造勢大會，紐約市警嚴陣以待，市長亞當斯(左)27日與市警高層召開記者會，報告當天維安措施。(記者劉梓祁／攝影)

共和黨總統候選人、前總統川普(Donald Trump)將於27日在曼哈頓麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)舉行競選集會，為選舉日作最後的衝刺；紐約市長亞當斯(Eric Adams)與市警於26日在曼哈頓下城舉行記者會，表示已做好充分準備，確保市民和現場秩序的安全。

在市警總局舉行的簡報會中，多位市府成員評估了川普在紐約的造勢大會可能對曼哈頓造成的影響，並表示可能有支持者和示威者前往現場。亞當斯說，周日麥迪遜廣場花園周邊將有「大量警力部署」，以為競選集會提供安全保障。安保措施中，還將有無人機和便衣警員等「看不見的」維安方式。

按計畫，集會將於下午5時開始，持有門票的參加者可在中午12時起入場，每人最多可預訂兩張門票，票數共為1萬9000張。當日，預計出席集會的演講者包括前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)等人。此外，廣場花園外預料也將出現抗議活動。

市警代理局長唐倫(Thomas Donlon)表示，警方將保護人們和平抗議的權利，但絕不容忍任何暴力、財產損失或任何形式的犯罪活動。市警說，當前沒有發現任何可信威脅。警方情報與反恐局副局長韋納(Rebecca Weiner)則說，目前的安全形勢需要「高度警惕」，因川普已兩次成為暗殺未遂的目標。

市警提醒，未計畫參加集會的市民盡量避免集會區域，並盡可能使用公共交通工具，預計集會將影響周邊交通。當天，周邊將封閉的街道包括介於曼哈頓第六大道與第八大道之間的30街、31街、32街和33街，以及第七大道沿線的29街至34街等，均將禁止行人通行。

大都會運輸署(MTA)發言人多諾萬(Aaron Donovan)表示，當局已準備好應對突然增加的客流。

市警還表示，警方已做好了應對任何突發情況的準備，並已舉行多次安全演練和與聯邦及地方機構的協調會議，以確保所有參與者的安全。為獲取交通封閉和交通變更的持續更新，市府建議市民和遊客關注市警公告和媒體報導。

曼哈頓 川普 亞當斯

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