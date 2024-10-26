華埠顯聖容教堂遭破壞 發聲明籲社區團結維護安全

位於曼哈頓華埠核心地段的顯聖容天主教堂日前遭遇遊民襲擊，導致玻璃窗及木質結構損壞，震驚整個社區。(記者顏嘉瑩／攝影)

位於曼哈頓華埠 核心地段的顯聖容天主教堂(Church of the Transfiguration)日前遭遇遊民 襲擊，導致玻璃窗及木質結構損壞，震驚整個社區；顯聖容天主教堂於25日發表聲明，呼籲在這一關鍵時刻，華埠社區更應團結起來，攜手維護公共安全。

教堂主任司鐸關毅賢神父表示，儘管市警察局(NYPD)並未將此事件列為針對華人 和亞裔仇恨犯罪，但該事件還是「深深動搖了教堂會眾的安全感」。尤其是疫情後，年長居民對華埠安全的焦慮持續加劇。關毅賢指出：「信徒們比以往更擔心安全問題。我們需要社區緊密合作，共同應對這些公共安全挑戰。」

教堂呼籲華埠居民攜手，共建安全的生活環境。關毅賢強調：「只有團結一致、相互支持，才能確保大家的安全。」

據悉，教堂周邊經常有遊民聚集，但襲擊事件尚屬首次。關毅賢表示，教堂一向對此類干擾低調處理，但此次暴力行為凸顯了社區的脆弱性。教堂計畫繼續推動社區團結，增強居民的警覺意識。

9月30日中午12時左右，一名男子投擲石塊擊碎教堂的彩色玻璃窗，隨即離去。當時教堂內正在舉行彌撒，石塊打破窗戶後，甚至砸斷了多根木質裝飾結構，險些砸中一名正在祈禱的信徒。監控錄像顯示，嫌疑人曾在事發前經過教堂，隨後折返，趁街道短暫無人之際行動，似乎有計畫性。

教堂方已在受損窗戶外放置了一塊木板，暫時遮擋裂痕。但據教堂方表示，修復受損的彩色玻璃窗預計將花費1萬5000至2萬元，修復過程最長可達一年。