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華埠顯聖容教堂遭破壞 發聲明籲社區團結維護安全

記者顏嘉瑩／紐約報導
位於曼哈頓華埠核心地段的顯聖容天主教堂日前遭遇遊民襲擊，導致玻璃窗及木質結構損壞，震驚整個社區。(記者顏嘉瑩／攝影)
位於曼哈頓華埠核心地段的顯聖容天主教堂日前遭遇遊民襲擊，導致玻璃窗及木質結構損壞，震驚整個社區。(記者顏嘉瑩／攝影)

位於曼哈頓華埠核心地段的顯聖容天主教堂(Church of the Transfiguration)日前遭遇遊民襲擊，導致玻璃窗及木質結構損壞，震驚整個社區；顯聖容天主教堂於25日發表聲明，呼籲在這一關鍵時刻，華埠社區更應團結起來，攜手維護公共安全。

教堂主任司鐸關毅賢神父表示，儘管市警察局(NYPD)並未將此事件列為針對華人和亞裔仇恨犯罪，但該事件還是「深深動搖了教堂會眾的安全感」。尤其是疫情後，年長居民對華埠安全的焦慮持續加劇。關毅賢指出：「信徒們比以往更擔心安全問題。我們需要社區緊密合作，共同應對這些公共安全挑戰。」

教堂呼籲華埠居民攜手，共建安全的生活環境。關毅賢強調：「只有團結一致、相互支持，才能確保大家的安全。」

據悉，教堂周邊經常有遊民聚集，但襲擊事件尚屬首次。關毅賢表示，教堂一向對此類干擾低調處理，但此次暴力行為凸顯了社區的脆弱性。教堂計畫繼續推動社區團結，增強居民的警覺意識。

9月30日中午12時左右，一名男子投擲石塊擊碎教堂的彩色玻璃窗，隨即離去。當時教堂內正在舉行彌撒，石塊打破窗戶後，甚至砸斷了多根木質裝飾結構，險些砸中一名正在祈禱的信徒。監控錄像顯示，嫌疑人曾在事發前經過教堂，隨後折返，趁街道短暫無人之際行動，似乎有計畫性。

教堂方已在受損窗戶外放置了一塊木板，暫時遮擋裂痕。但據教堂方表示，修復受損的彩色玻璃窗預計將花費1萬5000至2萬元，修復過程最長可達一年。

教堂附近的兩位華人業者均表示暫未聽聞這一事件，但也都提到這一帶地區由於毗鄰公園，遊民遊蕩現象長期存在。「我們都專心做我們自己的生意，平時和遊民沒什麼交流來往。以前沒聽說過他們還會主動搞破壞。」目前警方正在調查此案並尋找嫌疑人，該嫌疑人註冊的居住地址為布朗士一處遊民收容所，並非華埠常見人士。

教堂方已在受損窗戶外放置了一塊木板，暫時遮擋裂痕。(記者顏嘉瑩／攝影)
教堂方已在受損窗戶外放置了一塊木板，暫時遮擋裂痕。(記者顏嘉瑩／攝影)
據悉，嫌犯的註冊地址為布朗士的一間遊民所，平時也不常出現在華埠。警方目前正在追捕...
據悉，嫌犯的註冊地址為布朗士的一間遊民所，平時也不常出現在華埠。警方目前正在追捕此人。(教堂提供)

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