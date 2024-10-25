紐約法拉盛109分局擬設衛星分局 增70警員確保安全

法拉盛109警察分局即將迎來一個新的衛星分局，並增設約70名警員，進一步加強本地的治安。圖為此前新警員加入109分局。(取自109分局X)

法拉盛 市警109分局即將迎來一個新的衛星分局，並增設約70名警員，進一步加強本地的治安；據警方消息，當前已確定有66名警員，另加指揮官等高階主管加入新分局，警隊還處於招募階段，計畫從全市調動有意願前往的新警員。

衛星分局本質上是一個較小的輔助警局，目的是支持主要分局的運作，通過設立衛星分局來縮短反應時間，提升社區警務的覆蓋範圍，為當地居民提供更便捷的治安服務；至於該衛星分局的具體位置，警方尚未確定。

自新冠疫情後，109分局轄區犯罪激增，一度位居全市首位，居民要求增設分局的呼聲高漲；據悉109分局涵蓋法拉盛、大學點 、白石鎮、灣台和皇后丘，為全市面積第三大的轄區，且據人口普查 數據，轄區內人口數量也是最多的，早在2006年便有議員便提議將109分局一分為二，但因資金短缺未能實現。

警力不足導致轄區北部民眾頻繁抱怨，認為警力過度集中在法拉盛市中心，反應速度不足，使得再次增設分局的討論成為焦點；如今新分局即將落實，市議員黃敏儀樂見其成，「雖然我們仍在等待更多具體細節，但我的首要任務一直是確保法拉盛居民的公共安全。我一向主張為轄區分配更多警員，並期待與紐約警察局合作，確保法拉盛擁有保護居民和商家的必要資源。」