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紐約華埠商改區將辦「開放街道」 萬聖節玩整天

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紐約華埠商改區將辦「開放街道」 萬聖節玩整天

記者曹馨元 ╱ 紐約報導
今年，華埠商業改進區將舉辦持續一整天的萬聖節特別活動，為大人小孩都帶來節日的驚喜。(主辦方提供)
今年，華埠商業改進區將舉辦持續一整天的萬聖節特別活動，為大人小孩都帶來節日的驚喜。(主辦方提供)

雕刻著鬼臉的南瓜、街邊佇立的骷髏人像和空氣中瀰漫的肉桂香味無一不預示著萬聖節的到來。今年，華埠商業改進區將舉辦持續一整天的萬聖節特別活動，為大人小孩都帶來節日的驚喜。

市交通局(DOT)的年度「不給糖就不讓過」(Trick-or-Streets)活動已邁入第三年，本次將舉辦超過100場開放街道活動，而曼哈頓華埠也將於10月31日(周四)加入，開放披露街(Pell St.)和宰也街(Doyer St.)廣場；此外，華埠商業改進區也將帶來嘉年華遊戲、社區合作雕塑、糖果尋寶等活動。

據工作人員介紹，華埠商改區將在31日當日為華埠包括吃茶三千、Paper Sons等在內的多家食肆提供額外糖果，以鼓勵參與者穿梭街巷「尋寶」。這些食肆大多為近年開張的新店，此舉為大人小孩帶來收穫大把糖果的滿足感時，也能幫助這些新店積攢人氣、打響名號。

此外，華埠商改區將首次帶來社區合作雕塑，供參與者在鳥型的雕塑底座上為她插上羽毛，共同完成一個藝術品；軍樂團帶領的變裝遊行隊伍可以讓市民展現自己精心準備的創意造型；屆時也會有多個大型充氣裝置供市民合影，留下難忘的回憶。同時，去年萬聖節活動中最受歡迎的五個嘉年華遊戲也將返場，更有馬戲團、小丑到場助興，讓大人小孩都絕不會敗興而歸。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，華埠擁有歷史悠久的幽暗小巷和隱蔽通道，天生就是提供刺激和冒險的絕佳地點，在萬聖節活動的精心準備之下「也可以讓街頭藝人、小丑、舞者和表演者施展他們的魔力」。

除了持續整天的糖果尋寶外，華埠萬聖節系列活動將於10月31日(周四)下午3時開始，歡迎所有市民免費入場。

華埠 萬聖節 商改區

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