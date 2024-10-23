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布碌崙科技教育計畫 13到16歲免費參加

記者馬璿／紐約報導
布碌崙(布魯克林)非營利組織Foundation將為13至16歲的學生提供免費輔導計畫。圖為Foundation在Powerhouse Arts展出的作品。(Powerhouse Arts提供)
布碌崙(布魯克林)非營利組織Foundation將為13至16歲的學生提供免費輔導計畫。圖為Foundation在Powerhouse Arts展出的作品。(Powerhouse Arts提供)

布碌崙(布魯克林)非營利組織Foundation宣布，將為13至16歲的學生提供免費輔導計畫，讓學子在每周一次的工作坊與專業人士合作，將腦中天馬行空的想像化作現實。

Foundation為科技教育倡議者，由AI人工智慧培訓公司Arist的聯合創辦人艾菲(Michael Ioffe，音譯)和軟體公司 Lunchclub前工程部門員工哈希姆(Ibbi Hashme)創立，希望透過與業內專業人士合作，最大程度激發年輕科技企業家的創意和潛力。艾菲表示，課程目的是希望給予年輕人他們所需的工具，讓他們能將腦中的想法化為現實。

課程將每周召集學生並為其提供導師和資源，將藝術、產品、企業等理念實體化。學員們將從為期三周的小型專案初試啼聲，接下來每周會有兩位學員向小組分享正式專案進度，並安排時段定時向專業人士討論執行層面的難題。根據課綱，20多次的會議中學員共計將在專案上投入超過150小時。

申請計畫需回答與自身創作歷程有關的問題，包含自己有什麼與同儕不同的價值觀、如何與自己不認同的體系合作、若拿到5萬元可無限期投入專案會如何選擇等問題。且由於計畫針對13至16歲的年輕學子，發起單位也在申請表格中問及他們對未來的想像，透過簡答和申論題更瞭解申請者的特性。

此免費培訓計畫將在每周日2時至8時於布碌崙(布魯克林)郭瓦納斯Powerhouse Arts以工作坊和演講形式舉行。課程將於12月8日開始，為期半年至明年5月25日，首批報名期限到11月17日，有興趣民眾可至其網站報名，若有問題則可電郵[email protected]

布碌崙 布魯克林 人工智慧

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