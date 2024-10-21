高院叫停招生平權後 哥大、紐大亞裔錄取率上升

最高法院於去年6月廢除行使數十年的大學招生平權措施，哥倫比亞大學今年亞裔生錄取較去年上漲7%。(本報檔案照)

因亞裔 人士鍥而不捨抗告爭取，最高法院於去年6月廢除行使數十年的大學招生平權措施，而今秋入學的2028年級新生也成為首批入學申請時不受種族考量的學生。數據顯示，今年紐約各名校錄取新生中，亞裔新生占比明顯上漲，而非洲裔、西語裔占比下降。

根據紐約大學 (NYU)的最新錄取數據，今年的5700餘名新生中，亞裔占比由去年的22%上漲至27%；包括非洲裔、西語裔在內被認定為「未被充分代表的少數群體」的錄取比例則由去年的23%跌至14%。同時，錄取學生中獲得聯邦佩爾助學金(Federal Pell Grant)的比例也有所上升；而學校在今年推出的「紐約大學承諾」(The NYU Promise)為收入低於10萬元的家庭免去學費，也可能影響各族裔錄取比例。

紐約大學官員表示，在錄取政策轉變後，這一結果「並非始料未及」，同時也承諾將繼續「為不同背景的學生擴張教育機會」。

哥倫比亞大學的招生數據也體現了相同的趨勢。今年，哥大錄取的亞裔新生從去年的30%增加到39%；非洲裔學生則在一年內從20%驟降至12%，白人學生比例穩定在50%左右。校方表示，將在「法律範圍內，盡可能發掘並廣泛招募人才」。

致力於為亞裔學生爭取平等權益的紐約同源會(CACAGNY)會長陳慧華表示，今年亞裔名校錄取率的上漲是「向前的一大步」，體現了各名校長期以來歧視亞裔的同時也證明，高校因考慮種族因素而放棄了擇優錄取，「這樣的錯位錄取(mismatch)對學生和學校都是不好的」。但陳慧華指出，有許多學校還是試圖加入如收入、家庭犯罪史等隱性的種族考量，所以亞裔家長還需繼續爭取。

亞裔學生占比超過70%的史岱文森高中(Stuyvesant High School)一名華裔高三學生家長對此表示，就她看到的而言，史岱文森最新一屆的錄取結果對亞裔而言，確實有變好，「但似乎低收入 家庭受益更多」；她認為，「能增加亞裔學生錄取率肯定是好事」，但對她個人而言影響不算特別明顯。