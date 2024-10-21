紐約市高中優先錄取第一級 亞裔生最多

而教育局最新申請數據顯示，在各校區將學生分成不同錄取優先「等級」時，種族、家庭收入、殘障狀況、和英語流利程度成了重要影響因素。(市教育局提供)

紐約市的高中申請以競爭激烈、過程複雜為著稱；而對於大部分高中的錄取標準來說，申請者在七年級核心課程的GPA是他們能否進入高標準學校的最重要因素。而教育局最新申請數據顯示，在各校區將學生分成不同錄取優先「等級」時，種族、家庭收入、殘障狀況、和英語流利程度成了重要影響因素。

八年級申請人將被根據其七年級核心課程成績分為五個等級。今年，第一級意味著進入全市前15%(GPA至少 94.25%)或學校前15%(GPA至少 90%)的學生。第五級則為最末端，為GPA最低的30%，或平均成績低於76%的學生。一般而言，學生必須進入第一級才有機會進入篩選嚴格的學校。等級愈低則學生的選擇愈窄，第五級學生錄取優先次序為最低。

今年的最新申請數據顯示，亞裔 學生雖然只占總申請人數的13.3%，但在第一級學生中的占比則高達31.6%，共有4200人，為所有族裔中最高；第一級學生中緊隨亞裔其後的是白人及西語裔，非洲裔數量最少，僅有1300人進入此等級。

此外，相比英語流利的申請人，英語學習者(English Language Learners)被分到最末端第五級概率是英語流利者的2.5倍。今年被分到第一級的英語學習者僅有185人，而被分到第五級的則高達5100人；同時，身患殘疾的學生也分級結果不佳，被分到第五級的殘疾學生數量是被分到第一級的將近13倍。

PLACE NYC創始人朱雅婷表示，「數學(教學)曾今是跨越語言的」，對於來自中國的新移民 來說，數學通常是他們最擅長的科目；但近幾年來，數學教學變得越來越注重語言形式而非解題能力，讓新移民無法突顯自己的數學優勢。同時，她也認為疫情 讓許多新移民學生失去了英語學習環境，為他們的英語能力造成了「不可逆轉的傷害」。