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紐約市青少年重罪案件 7年激增37%

記者尤昱程／紐約報導
紐約市青少年重罪案件激增。(本報檔案照)
紐約市青少年重罪案件激增。(本報檔案照)

根據市警局數據，過去七年中，未成年人的嚴重犯罪指控大幅增加，尤其是謀殺、搶劫和襲擊等案件。2023年，18歲以下的未成年人被指控或逮捕的重罪案件總數達到4858起，比2017年的3543起增長了37%。

在眾多種罪案件中，重罪襲擊案件增加了28%，搶劫案件上升了52%。青少年被指控的謀殺案從2017年的10起增至2023年的36起。此外，青少年受害者的數量也顯著上升，自2017年以來增加了54%。

這一趨勢反映了全市犯罪率的整體上升。儘管2023年青少年犯罪仍只占總犯罪比例的3.8%，與2017年持平，但警方認為，未成年人涉及的嚴重犯罪增長可能預示著未來更嚴重的暴力事件。

2024年，特別是搶劫和重罪襲擊案件，持續顯著增長。截至1日，重罪襲擊的逮捕數量達到969起，搶劫達到2019起，比去年同期增加了17%。

這一犯罪增長在疫情後期尤其明顯，並與全國趨勢一致。2017年，紐約州通過了「提高刑事責任年齡法」(Raise the Age Law)，改變了對16歲和17歲被告的案件處理方式，將大多數案件從成人法庭轉移到家庭法庭或具有社會服務支持的專業法官處理。

警方認為，「提高年齡」法案是導致青少年犯罪激增的主要原因之一，因為該法案使得檢察官和警方更難調查並提供未成年人的犯罪背景，特別是那些在家庭法庭處理並封存的案件。這導致一些有暴力背景的年輕人在被逮捕後仍被釋放。

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