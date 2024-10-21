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日落公園華人「祈福黨」猖獗 慎防捐贈詐騙

記者胡聲橋╱紐約報導
華人「祈福黨」近日在日落公園行騙猖獗，警方提醒民眾小心。 (記者胡聲橋╱攝影)
華人「祈福黨」近日在日落公園行騙猖獗，警方提醒民眾小心。 (記者胡聲橋╱攝影)

形形色色的詐騙案在華裔社區層出不窮，從未間斷。在不同時間段和不同社區，騙子的手法又各不相同。最近，市警72分局警告日落公園的華裔，尤其是老年婦女要提防華人「祈福黨」行騙，而史島120分局則警告居民要當心「捐贈詐騙」。

轄區包括布碌崙(布魯克林)日落公園華人聚居區的市警72分局日前發布公告，提醒華裔居民注意提防「祈福黨」。警方稱，這幫騙子是一夥講國語/粵語的華裔女子，年齡在30到40歲之間，她們通常三五成群行騙。72分局在公告中稱，騙子以「作法消災」保護家人為幌子，在街道上騙取了許多華人婦女的金錢和首飾。騙子把老年人，尤其是華裔老年婦女作為目標。

警方提醒，千萬不要相信任何人能為你消災解難；不要將財物交託給任何陌生人。警方還強調，華裔居民如果遇到類似事件，千萬不要悶在心裡，而是應該和家人討論，如果發現騙局，應盡快向警方報案。

此外，轄區包括有眾多華人居住的史島北部地區的市警120分局20日發布公告，提醒居民當心「捐贈騙局」。警方稱，如果有人在街頭勸你向各色各樣的組織捐贈，比如勸捐者喜愛的球隊、學校、各種慈善活動時，居民一定要留意。行騙者會要求通過Zelle、Venmo或Cash App等應用程序支付，並在輸入捐款者的信息時問捐贈者的手機號碼。當捐贈者的注意力被分散時，行騙者會偷偷將大額款項從捐贈者的銀行帳戶轉移到他們自己的銀行帳戶。

警方強調，在任何情況下都絕對不要把手機號碼告訴陌生人；利用金融機構轉帳時，要設轉帳金額限制；如果察覺被詐騙，應立即撥打911報案。

華人「祈福黨」近日在日落公園行騙猖獗，警方提醒民眾小心。(記者胡聲橋/攝影)
華人「祈福黨」近日在日落公園行騙猖獗，警方提醒民眾小心。(記者胡聲橋/攝影)

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