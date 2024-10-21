華埠夜間連環車禍6傷 疑因酒駕超速

事故現場旁被撞斷的交通指示牌，顯示肇事車輛衝擊力之大。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠 19日夜間發生多車連環相撞事故，造成六人受傷。警方介紹，肇事駕駛員涉嫌酒後駕駛(DWI)，但未透露肇事者身分。

市警(NYPD)介紹，本起事故發生於19日夜間11時許，一名男性肇事者駕駛一輛新澤西牌照的凌志(Lexus)轎車自東向西高速衝下曼哈頓大橋，在橋下路口連撞三輛同向行使的車輛，然後又隨著慣性衝向包厘街(Bowery)對面的道明銀行(TD Bank)門前，橫掃到了幾輛包厘街上的車。被撞的車輛中，一輛特斯拉 (Tesla)轎車損壞狀況較為嚴重，車上乘員受傷後被送醫。根據事後的調查，肇事駕駛員體內含有酒精，屬於酒駕肇事。此人現已被捕。

根據讀者「守護天使指揮官『曾師傅』」提供的現場影片，堅尼路(Canal St.)交包厘街路口西北側有多輛汽車受損，損壞最嚴重的一輛車跨上人行道，險些衝入路旁的道明銀行。

從曼哈頓大橋引橋末端直到道明銀行門前的路面上一片狼籍，布滿車輛部件碎片、漏油的痕跡，還有車輛引擎冒煙。「曾師傅」表示，現場至少六輛汽車被波及。而根據應用軟體Citizen提供的信息，事故造成六人受傷。曼哈頓第三社區委員會成員陳家齡透露，事故未造成死亡，傷者均無生命危險。