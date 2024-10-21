華埠夜間連環車禍6傷 疑因酒駕超速
曼哈頓華埠19日夜間發生多車連環相撞事故，造成六人受傷。警方介紹，肇事駕駛員涉嫌酒後駕駛(DWI)，但未透露肇事者身分。
市警(NYPD)介紹，本起事故發生於19日夜間11時許，一名男性肇事者駕駛一輛新澤西牌照的凌志(Lexus)轎車自東向西高速衝下曼哈頓大橋，在橋下路口連撞三輛同向行使的車輛，然後又隨著慣性衝向包厘街(Bowery)對面的道明銀行(TD Bank)門前，橫掃到了幾輛包厘街上的車。被撞的車輛中，一輛特斯拉(Tesla)轎車損壞狀況較為嚴重，車上乘員受傷後被送醫。根據事後的調查，肇事駕駛員體內含有酒精，屬於酒駕肇事。此人現已被捕。
根據讀者「守護天使指揮官『曾師傅』」提供的現場影片，堅尼路(Canal St.)交包厘街路口西北側有多輛汽車受損，損壞最嚴重的一輛車跨上人行道，險些衝入路旁的道明銀行。
從曼哈頓大橋引橋末端直到道明銀行門前的路面上一片狼籍，布滿車輛部件碎片、漏油的痕跡，還有車輛引擎冒煙。「曾師傅」表示，現場至少六輛汽車被波及。而根據應用軟體Citizen提供的信息，事故造成六人受傷。曼哈頓第三社區委員會成員陳家齡透露，事故未造成死亡，傷者均無生命危險。
陳家齡介紹，事發路口正處於曼哈頓大橋下橋處，高速行駛的過橋車輛習慣在此衝搶信號燈，而且信號燈前還有一個彎道，視野不暢。據他回憶，此類事故一年之內大約就發生過三四次，而直面這處危險路口的包厘街東側人行道上，還有為數不少的年長者頻繁過馬路，十分危險，交通部門急需採取一些措施保護華埠的行人安全。
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