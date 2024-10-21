我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

華埠夜間連環車禍6傷 疑因酒駕超速

記者許君達╱紐約報導
事故現場旁被撞斷的交通指示牌，顯示肇事車輛衝擊力之大。(記者許君達／攝影)
事故現場旁被撞斷的交通指示牌，顯示肇事車輛衝擊力之大。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠19日夜間發生多車連環相撞事故，造成六人受傷。警方介紹，肇事駕駛員涉嫌酒後駕駛(DWI)，但未透露肇事者身分。

市警(NYPD)介紹，本起事故發生於19日夜間11時許，一名男性肇事者駕駛一輛新澤西牌照的凌志(Lexus)轎車自東向西高速衝下曼哈頓大橋，在橋下路口連撞三輛同向行使的車輛，然後又隨著慣性衝向包厘街(Bowery)對面的道明銀行(TD Bank)門前，橫掃到了幾輛包厘街上的車。被撞的車輛中，一輛特斯拉(Tesla)轎車損壞狀況較為嚴重，車上乘員受傷後被送醫。根據事後的調查，肇事駕駛員體內含有酒精，屬於酒駕肇事。此人現已被捕。

根據讀者「守護天使指揮官『曾師傅』」提供的現場影片，堅尼路(Canal St.)交包厘街路口西北側有多輛汽車受損，損壞最嚴重的一輛車跨上人行道，險些衝入路旁的道明銀行。

從曼哈頓大橋引橋末端直到道明銀行門前的路面上一片狼籍，布滿車輛部件碎片、漏油的痕跡，還有車輛引擎冒煙。「曾師傅」表示，現場至少六輛汽車被波及。而根據應用軟體Citizen提供的信息，事故造成六人受傷。曼哈頓第三社區委員會成員陳家齡透露，事故未造成死亡，傷者均無生命危險。

陳家齡介紹，事發路口正處於曼哈頓大橋下橋處，高速行駛的過橋車輛習慣在此衝搶信號燈，而且信號燈前還有一個彎道，視野不暢。據他回憶，此類事故一年之內大約就發生過三四次，而直面這處危險路口的包厘街東側人行道上，還有為數不少的年長者頻繁過馬路，十分危險，交通部門急需採取一些措施保護華埠的行人安全。

曼哈頓華埠交通要衝位置發生嚴重撞車事故，肇事者涉嫌酒後駕車。圖為受損嚴重且尚未拖...
曼哈頓華埠交通要衝位置發生嚴重撞車事故，肇事者涉嫌酒後駕車。圖為受損嚴重且尚未拖走的肇事車輛。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓 華埠 特斯拉

上一則

成本漲太凶 長島華人餐廳熄燈道別

下一則

紐約市高中優先錄取第一級 亞裔生最多
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

亞當斯：紐約第五大道改造 將擴充人行道 車道減少

亞當斯：紐約第五大道改造 將擴充人行道 車道減少
阿茲海默症步行募款 500華人長者參加

阿茲海默症步行募款 500華人長者參加
費城遠東律師集團攜費城企業家為賓州國會眾議員布萊恩競選籌款

費城遠東律師集團攜費城企業家為賓州國會眾議員布萊恩競選籌款
富康醫療華埠社區中心 25周年慶

富康醫療華埠社區中心 25周年慶

熱門新聞

法官宣判鄧海燕將面臨27年監禁。(記者高雲兒／攝影)

鄧海燕槍殺情夫判27年 死者兒：父親無法看到我大學畢業

2024-10-17 13:43
執法人員於江士康(Scott Chiang，姓名均為音譯)搜出18支非法槍支，以及一本中華民國護照。(皇后區地檢處提供)

前FBI華裔探員 紐約住宅搜出大批非法槍械 被控242罪名

2024-10-16 19:24
紐約長島房地產市場在今年上半年持續升溫，截至今年6月底，長島的單戶住宅、共管公寓和合作公寓的中位價格相比去年同期上漲了11.7%，創下歷史新高。(本報檔案照)

紐約長島房價續飆創歷史新高 大頸等華人聚集區增幅猛

2024-10-18 12:22
試圖性侵幼女的徐東賢獲刑十年。(格林威治警方發布)

紐約韓裔律師「約炮」14歲少女 判刑10年

2024-10-21 10:52
消防員將導致火災的鋰電池放入鼓型安全桶內。(記者胡聲橋/攝影)

又是鋰電池釀禍 布碌崙班森賀華人住宅火災

2024-10-15 06:45
資深記者墨菲在疫情期間轉行成為一名急診護士。(截取自X@jarrettmurphy)

40歲轉行 紐約資深記者變急診護士不後悔

2024-10-16 16:21

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行