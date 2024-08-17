2021年競選涉貪 紐約市長亞當斯收傳票

市長亞當斯2021年競選貪腐醜聞風波再起。圖為亞當斯本月初在華埠參加警民同樂日。(取自市長辦公室)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)2021年競選貪腐醜聞風波再起。「紐約時報」日前據內部人士消息爆料，亞當斯已收到大陪審團傳票 。亞當斯及其競選活動的法律顧問麥吉爾(Brendan McGuire)已確認此事。

亞當斯本人、其競選委員會及市府已在7月收到法院傳票，要求提供簡訊、文件和其他通信材料，儘管麥吉爾確認了傳票，但他同時強調亞當斯沒有違法行為。

「自聯邦調查九個月前展開以來，競選團隊已經進行了自我調查、審查了競選文件、數萬份電子通信並約訪了證人」；他表示團隊找到了大量證明亞當斯清白的證據，並已自願將這些證據提交給聯邦檢察官。

此次調查始於去年11月，檢察官調查指控土耳其 政府非法向亞當斯競選活動捐款。當時，聯邦調查局特工在紐約大學一場晚間活動外攔住了亞當斯，並扣押了其手機和平板電腦多台設備。在其簡訊中，調查發現亞當斯涉嫌協助土耳其外交機構干預行政流程，並涉嫌與土耳其政府合謀將外國資金注入競選經費。

消息人士此前透露，檢察官也在調查亞當斯如何幫助加速土耳其政府在曼哈頓的新外交總部開幕。亞當斯承認他提供了幫助，但強調這只是民選官員應該為選民做的事情，並無不當之處，並稱土耳其航空僅是其個人旅行選擇。亞當斯曾多次前往土耳其旅遊，並且都會搭乘土耳其航空，還會享受商務艙升等。

根據此前市競選財務委員會(CFB)公布的審計報告草案，顯示亞當斯2021年競選資金中，有230萬元的開支未被記錄在內；該報告揭示了亞當斯的競選紀錄中，有22處財務報表中的不一致紀錄，以及非法捐款和「幽靈捐款」(straw donor)等問題。

截至目前為止，至少有三名與亞當斯相關的人已被聯邦探員突襲搜查，包括其特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉(Winnie Greco)。亞當斯在6月初接受本報採訪時表示，他相信鄭祺蓉，並將配合一切調查。