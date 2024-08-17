曲怡文社區匯報政績 注重平等、安全

曲怡文向華裔領袖匯報她上任以來做出的政績。(記者顏潔恩／攝影)

正在競選連任的布碌崙 (布魯克林)第17選區州參議員曲怡文，16日在班森賀與眾多華裔領袖會面，向他們匯報其第一任期內所做出的政績；曲怡文表示，想通過這個機會讓華社了解她的職務，並提到在執行工作目標時，以提升亞裔 地位、促進社區安全以及將資源投資 在教育上為主，也希望未來能持續與社區合作，共同關注和改善華社的發展。

曲怡文表示，上任20個月以來，她作為54項提案的主提案人，所提的提案有超過一半在州參議院通過，這些提案包括關注政府員工、執法人員的權益、拉近警民關係、推動公共安全、投資教育、保障移民權益和促進經濟發展；她希望通過當日會議向社區介紹職責所在，其工作中的首要任務是立法，唯有將提案列入法條後才能在執法層面上實行，接下來是通過預算，民選官員需要考量優先順序、把錢花在急需的項目上，最後則是辦公室提供的各項選民服務，旨在幫助民眾解決民生問題。

曲怡文強調，在執行這些工作時她以幾個目標為準，首先是優先考慮亞裔的利益，通過立法和資源的爭取，她希望將亞裔拉到主流社會中，享有跟其他族裔一樣平等的待遇；為此她通過法案，將亞裔歷史寫入教材、讓農曆新年成為紐約州公校假期、通過台山日決議案等，讓主流社會看見並認可亞裔的貢獻，她也試圖改善亞裔社區向來獲得資金不足的局面，已連續兩年為該社區爭取3000萬元資金。

第二個目標是注重社區安全，她強調這並非只是治安方面的問題，也包括居民的心理健康、在生活層面上的安全等；最後則是投資在教育方面，她表示作為一個15歲少女的母親，希望創造一個年輕人可以安心成長的優良環境。