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高德曼訪8大道 華裔領袖反映民生問題

記者顏潔恩／紐約報導
高德曼近期造訪8大道與華裔領袖會面。(都斛同鄉總會提供)
高德曼近期造訪8大道與華裔領袖會面。(都斛同鄉總會提供)

紐約州國會眾議員高德曼(Dan Goldman)近期造訪布碌崙(布魯克林)8大道，與當地多名華裔領袖會面，聆聽他們反映的民生問題；許多華人就遊民所議題、亞裔社區獲得經費不足、街道整潔等提出他們的擔憂和建議，高德曼表示，在涉及到聯邦層面的議題上，他將盡力幫助解決問題。

在會議上，亞裔社區聯合會的主席費小蓮提到最近華社尤為關注的遊民收容所議題，指出建案地點設在華社的商業圈和民宅附近，可能引發治安問題才會受到當地民眾的反對，若市府真想建收容所，應該選擇郊外更恰當；針對此議題，高德曼回應稱，這件事確實棘手，但也強調遊民問題還需聯邦、州和市級政府共同合作，才能有效應對。

松柏之家社區服務中心總裁陳偉儀表示，布碌崙的很多華裔非營利組織尚未獲得聯邦撥款的經費和支持，她希望高德曼可從「聯邦國會指示撥款」(Congressionally Directed Funding)項目中下手，把資源更多注入給亞裔社區；另外，她也建議其在日落公園設立流動辦公室，以便社區民眾遇到涉及聯邦層面的問題時，有地方和途徑可以直接救助。

另名社區人士李兆基則表示，8大道商業街的衛生問題存在已久，不僅影響市容，也帶來安全隱患，希望高德曼能採取行動；對此高德曼說，針對衛生問題可能引發的鼠疫情況，他將會和當地民選官員接洽，確保地方性議員關注並著手處理問題。

針對當日領袖們反映的問題，高德曼表示，部分聯邦層面上的議題他將會跟進，但有些屬於地方性的問題，他則會成為民眾和州、市級議員的溝通橋梁，確保傳達信息，他也承諾會再造訪華社，聽取民眾的意見。

當日的會議在美國都斛同鄉總會會所舉行，參與談話的包括布碌崙亞裔社區聯合會、布碌崙亞裔民安隊、布碌崙端芬同鄉會、松柏之家社區服務中心的負責人等。

亞裔 布碌崙 遊民

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