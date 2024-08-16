街頭攤販曼哈頓示威 要求改革執照申請系統

華人攤販參與示威，要求市府增加執照發放。(街頭攤販正義聯盟提供)

紐約市作為移民 最多的城市之一，許多人選擇通過街頭攤販謀生，出售食品、飲料、手工藝品等商品，其需求更是隨著移民潮不斷增加；儘管如此，大量攤販15日在曼哈頓示威，要求市府檢視執照申請系統，以給予更多人發展機會，當中包括許多華人 參與。

當日，數百名攤販集在聯合廣場，手舉橫幅和標語，要求市府改革近年來備受爭議的街頭售貨許可證制度；由「街頭攤販正義聯盟」(Street Vendor Justice Coalition)組織的示威者表示，他們因市府所設的許可證申請門檻而遭受許多困難，認為此系統「已經過時」。

聯盟代表說，大部分業者都希望「像其他居民一樣有機會努力奮鬥」，但目前約有兩萬人處在等待名單，且認為流程不具備公平性，還導致更多系統性問題；倡議組織「替代方案」(Advocacy Alternatives)主任加西亞(Shawn Garcia)說，市府的執照申請系統已經失去作用，且沒有達到為小販和消費者服務的目的，因此急需修復；數據顯示，儘管有數萬人在等待名單上，但許可證的數量自20世紀80年代以來一直未增加。

示威隊伍從聯合廣場遊行至市政廳，當中不乏大量華人，手持「我們是人類和移民」、「我們要爭議」和「我們要生存」等標語，他們希望市府提供更公平的競爭環境，讓所有攤販都能安心經營。