哥大校長莎菲克辭職學生教職員叫好 憂臨時校長爭議多

莎菲克此前兩次打開校門，授權紐約市警大規模驅趕和逮捕挺巴抗議學生，圖為挺巴學運中的哥大校園。(記者曹馨元 / 攝影)

因處理校內抗議活動不當而飽受爭議的哥倫比亞大學(Columbia University)校長莎菲克(Minouche Shafik)，近期宣布辭去哥大 校長一職，由哥大厄文醫學中心(Irving Medical Center))執行長阿姆斯特朗(Katrina Armstrong)接任臨時校長；對此哥大的學生與教職工紛紛為莎菲克的離開叫好，但也認為阿姆斯特朗爭議頗多，並不是最佳人選。

莎菲克此前兩次打開校門，授權紐約市警大規模驅趕和逮捕挺巴抗議的學生，在鎮壓行動過後，哥大的教職員工團體對莎菲克發起了不信任投票，並獲高票通過；她14日晚間辭職的消息一出後，立即便有大批挺巴學生聚集在哥大校園附近搖旗吶喊，慶祝莎菲克的離開。

今年剛於哥大畢業的華裔學生盧同學表示，她認為莎菲克對辭職盡可能低調處理，說明「她感到很難堪」，她也同時對臨時校長持保留態度；她指出，此前鬧得沸沸揚揚的哥大醫院前婦產科醫生哈登(Robert Hadden)性侵事件，遭到哥大醫學院學生的抗議，其中抗議的重點對象之一就是時任醫院執行長的阿姆斯特朗，很多學生認為其忽視了受害者對哈登不當行為的警告。

除性侵患者外，哈登在2012年因攻擊一名病人被捕，但校方仍允許他繼續接待患者；因這一系列的舉措，盧同學認為哥大公關對臨時校長人選的決定並不明智，「如果這是他們能找到的最好方案，說明他們真的沒有太多選擇了。」

在哥大攻讀物理學博士的丁同學表示，對莎菲克的辭職，他有種「預言成真的感覺」，也為之前被她懲罰的學生感到高興；但他不認為莎菲克的離開會平息校內風波，尤其在臨時校長是阿姆斯特朗的情況下，「恐怕又有新的抗議出現。」

共和黨 籍聯邦眾議院議長強生(Mike Johnson)對此表示，莎菲克的行為讓哥大成為了「惡毒的反猶太主義中心」，早該卸任；自2023年10月以哈開戰以來，蔓延全美校園的學生運動聲勢浩大、爭議不斷，目前已造成哥大、賓夕法尼亞大學、與哈佛大學三所常春藤 大學的校長辭職，紐約共和黨眾議員史黛芬妮克(Elise Stefanik)也發表聲明慶祝莎菲克辭職的消息，並寫道「三個(校長)已經辭職，還有更多的人也應該離開」。