全美首個… 長島納蘇郡禁戴口罩 違者罰款或監禁

長島納蘇郡郡長簽署爭議性極大的「口罩透明法」法案，即日起生效。在納蘇郡境內佩戴口罩或遮擋面部，有可能被捕並被控輕罪。(路透)

長島納蘇郡(Nassau)郡長布萊克曼(Bruce Blackman)14日簽署了備受爭議的禁戴口罩 法案，使納蘇郡成為全美首個全域實施口罩禁令的行政區。根據法案內容，口罩禁令即日起生效，在納蘇郡境內佩戴口罩或遮擋面部，將有可能被捕並被控輕罪，違者可被處罰金或監禁。不過，因健康、安全或宗教等特殊原因戴口罩會被允許，但法案對於「特殊原因」的定義模糊。

這個名為「口罩透明法」的提案由當地的郡議員費麗(Mazi Pilip)以公共安全和防止反猶太主義犯罪的理由提出，並得到該郡議會的共和黨 議員支持。表決時，12名共和黨議員全票支持，而7名民主黨議員棄權。法案因此通過。

根據法案，包括醫用口罩在內的多種能夠遮擋面部的物品均在被禁止之列，而口罩禁令的適用範圍既包括室內或露天的公共空間，也包括私家車內。納蘇郡警察在「有合理懷疑」的情況下有權攔截違反禁令者並逮捕，但「合理懷疑」的定義並不明確，賦予警察較大的自由裁量權。因違反「口罩禁令」而被捕者，最高可能面臨1000元罰金或一年監禁，或者二者併處。

在新冠病毒仍未消失的情況下，該法引起了不少民眾對於健康問題的廣泛爭議，而這種擔憂在亞裔 人群中更為突出。華裔州參議員曲怡文在法案通過後發表聲明表示，出於對自己和他人健康的考量，日常戴口罩在亞裔人群中非常普遍，幾乎成為一種文化，而在新冠疫情過後，這種文化已被更多人接受。

納蘇郡的口罩禁令法案中將健康與宗教因素列入豁免範圍。不過，維權組織紐約公民自由聯盟(NYCLU)指出，該法案的文字表述中存在陷阱。比如，法案規定「為保護『佩戴者』的健康或安全而戴口罩」不違反法律，而如果嚴格按照這項表述，那麼患病者如果只是為了防止傳播疾病給別人而戴口罩，則將是違法的。NYCLU還提示，出於健康原因不得不佩戴口罩者，有權拒絕在被捕時向納蘇郡的執法部門提供醫療證明。