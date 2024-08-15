搶劫、襲擊激增 中央公園增百警巡邏

曼哈頓的中央公園近期搶劫和襲擊案件增加。(本報檔案照)

作為紐約市 內鬧中取靜的標誌性景點，曼哈頓中央公園 (Central Park)長期吸引市民或遊客前去放鬆、運動或參與活動；儘管如此，公園近來不斷有犯罪發生，特別是搶劫、襲擊案件均有增加，對此市警將從14日夜間開始將園內的巡邏警員數量增加近一倍。

根據市警，此舉將為中央公園增加100多名巡邏警員；目前，中央公園市警分局約有135名警員在職，在數月前，因連續有搶劫事件發生，導致該分局表示將展開研究，計畫增加園內警員的數量。

警方數據顯示，今年到目前為止，在中央公園內一共發生30起搶劫案件，與去年同期發生的10起有所增加，其中僅在上周末便發生兩起；此外，公園內的嚴重襲擊事件也在增加中，導致許多人重傷，本年至今公園共報告了10起襲擊事件，而去年同期為七起。

市警表示，新增的警察將從不同的部門調配，從14日下午5時開始在中央公園巡邏，並將全天候在公園內部署；警方表示，犯罪事件今年初主要集中在公園的北部，而現在則轉移到了南部，因此將根據犯罪報告的位置部署警力。此外，無人機也將在本月底之前啟用，以應對中央公園及周圍四個警局轄區內的槍擊事件。

數據顯示，目前發生的搶劫案已超過2019年全年報告的總數；本年4月，一名男子在公園內被兩名青少年持槍威脅，搶走手機；5月一名83歲的男子在公園內拍照時被搶走相機，在上月一名21歲男子在公園長椅上休息時，被搶走手機和80元現金。

在13日凌晨，兩名年齡分別為21歲和35歲的男子以及一名15歲的男孩在公園外被持槍搶劫，損失珠寶和耳機，警方最終抓獲三名青少年，年齡分別為14歲、16歲和17歲；在部分案件中，有嫌犯是在曼哈頓中城羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)被抓獲，被證實為無證客。