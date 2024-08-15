搭手扶梯遭竊 5旬婦女損失財物

女嫌犯案後搭乘地鐵逃跑的身影。(市警提供)

皇后區 一名女子日前在傑克森高地-羅斯福大道地鐵站 (Jackson Heights–Roosevelt Avenue)搭乘手扶梯時，遭到一名女性竊賊盯上，趁她不注意時從其背包中盜走現金和貴重物品，受害者後來才反應過來報警；紐約市 警近日發布嫌犯的通緝圖，呼籲知情民眾提供線索。

據市警110分局報告，案件發生在4日晚間7時左右，當時一名50歲的女子和該名女嫌都在搭乘地鐵站內的手扶梯，趁女子不注意時，女嫌將手伸入其背包中，共盜走了她的手機和錢包，錢包內有300元現金和一張信用卡；女嫌隨後搭上一輛北行的E線列車，警方表示，沒有人在此案件中受傷。

紐約市警近期發布了嫌疑人的監控錄像，呼籲公眾提供線索協尋；據警方描述，竊賊為中等膚色、黑色頭髮的女性，最後一次被看見時穿著白色上衣、紅色運動褲、黑色運動鞋，肩上背著一個黑色斜背包，手上拿著一件黑色連帽衫。

警方呼籲民眾若看到與照片特徵類似的人，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最新的CompStat報告，截至11日，市警110分局在2024年已報告673起重大盜竊案，比去年同期報告的658起增加了15起，增長約2.3%；該分局今年到目前為止，則已報告了31起交通相關的犯罪案件，與2023年同期的數量相同。