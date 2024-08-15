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加拿大野火 導致紐約霧霾再現

記者許君達／紐約報導
紐約市再次遭遇來自加拿大的野火煙霧，預計將持續數日。圖為去年紐約市霧霾最嚴重的一天。(記者許君達／攝影)
紐約市再次遭遇來自加拿大的野火煙霧，預計將持續數日。圖為去年紐約市霧霾最嚴重的一天。(記者許君達／攝影)

國家氣象局(NWS)14日在社群平台上發布信息稱，紐約市當日出現煙霧與陰霾天氣，但截至發稿時，尚未達到危險程度；本輪霧霾天氣來自加拿大中西部地區的野火，預計影響將持續數日，但不會出現去年6月那樣嚴重的霧霾汙染情況。

據氣象部門，本次野火煙霧的起源地位於加拿大中部的曼尼托巴(Manitoba)、薩斯其萬(Saskatchewen)以及安大略省(Ontario)西部的草原地帶，燃燒產生的煙霧和細微顆粒物，隨西北風被帶到紐約在內的美東和加拿大東部都會地區，與去年紐約發生的嚴重霧霾天氣成因相似，但程度較輕。

根據預報，紐約地區將在接下來的數日延續輕度的霧霾天氣，最早到16日(周五)才可能緩解；據紐約州空氣品質監測平台AirNow數據，14日下午4時曼哈頓下城區的空氣品質指數為76，首要汙染物為細微顆粒物PM2.5，屬中度汙染程度。

衛生部門建議，除極度敏感體質者外，這個等級的空氣品質不會給普通人造成健康影響，無需做額外防護；AirNow預測，紐約市域內今(15日)的平均空氣品質指數會略有下降，達到68，但依然屬於中度汙染級別。

專業人士表示，野火煙霧中的PM2.5顆粒物能穿透人體本身的呼吸道防護體系，直接進入肺泡和血液，長期積累之下會有嚴重的健康危害，對長者、兒童和體弱者影響更為顯著；且PM2.5體積非常細微，穿戴普通口罩也難以防護。

紐約市去年6月曾被加拿大野火造成的霧霾襲擊，在最嚴重的日子裡，空氣品質指數達到350，成為全球汙染最嚴重的城市；紐約市應急部門也曾警示，隨著氣候變化，類似的極端天氣或猛烈野火將會愈來愈多。

氣象衛星雲圖顯示，汙染物隨者西北風被帶到整個美加東部人口密集的都會地帶。(取自國...
氣象衛星雲圖顯示，汙染物隨者西北風被帶到整個美加東部人口密集的都會地帶。(取自國家氣象局臉書)

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